İSTANBUL- "Sağlık Bakanlığı; Sağlığın Geliştirilmesi Genel müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından, değişik tarihlerde halk sağlığını korumak, sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla ,”Güneş çarpması” ile ilgili kısa bir paylaşımda bulundu. Video ’da Güneş çarpmasına dikkat! ,Bol su tüketin, Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde güneşe çıkmayın, güneşe çıkarken kenarlıklı şapka ve gözlük takın. Mevsime uygun terlemeyen açık renkli giysiler giyin. Çocuk arabalarının güneşliklerini kullanmayı ihmal etmeyin uyarıları yer aldı.

Sağlık okuryazarlığının düşük seviyelerinde olduğu ülkemizde Sağlık Bakanlığımızın bu ve benzeri çalışmalarını çok yararlı buluyor ve destekliyoruz" diyen Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Taylan Küçüker aşırı sıcaklardan korunmak için tavsiyeler verdi.

Güneş Dünyamızdan 150 milyon km uzaktadır. Isı, ışık ve UV radyasyonu yayar. Isı ve ışık dünyamızda yaşayan milyonlarca canlının yaşam kaynağıdır. D vitamini yapılımını temin eder. Çocuklar giyinik olarak haftada 2 saat, çıplak olarak haftada yarım saat güneşlenmelidir.

Kısa dalga UV ışınları enerji bakımından daha yüklüdür. Canlı dokular için son derece zararlıdır ve zamanından önce yaşlanmasına sebep olur. Güneş ışınlarının çok az bir kısmını görebiliriz (400-700nm-Bir nanometre milimetrenin milyonda bir büyüklüğünü ifade eder) UV radyasyon güneş ışınlarının %5'ini oluşturmasına rağmen çok tehlikelidir. Radyasyonu gözlerimizle göremeyiz ve hissedemeyiz ancak zararlı etkilerini gözlemleyebiliriz. Güneş ışınları, bulutlardan, sisten ve pustan rahatlıkla nüfuz eder. UV radyasyonunun zararları kümülatiftir.

Ozon tabakasının %20 oranında kalınlığını muhtemelen kaybetmeye devam ettiği haber verilmektedir. Ozon tabakasındaki bu kalınlık kaybı, Dünya yüzeyinde UVR’ye maruz kalma miktarını arttıracak ve bunun sonucunda birçok Göz Hastalıklarının artmasına ve Sağlık Bakımı Masraflarının yükselmesine sebep olunacaktır. Bu bakımdan UVR’ye maruz kalan POPULASYONLAR bir TOPLUM SAĞLIĞI konusu olmaktadır.

Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın.

Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

• Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık su ve sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler.

• Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli. Geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan ULUSLARARASI STANDARDLARA UYGUN OLARAK ÜRETİLMİŞ güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

• Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemeli ve güneşlenil-me-me-lidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu krem kullanmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir.

• Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır.

• Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir. Bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmelidir.

Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır.

• Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır.

• Güneş gören pencereler perde vb. Güneşliklerle gölgelendirilmelidir.

• Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir.

HABER: ERCAN AYDIN