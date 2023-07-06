İSTANBUL- TikTok, 13-17 yaş arasındaki çocukların platformda daha güvende olmaları için aileleri desteklemeye devam ediyor. Platform, Aile Eşleştirme özelliğine gençlerin TikTok deneyimini iyileştirecek yeni bir araç ekledi. Geçen yıl kullanıcılara Sizin İçin veya Takip Edilenler akışlarında görmek istemedikleri kelime ve hashtag'ler içeren videoları filtreleyebilecekleri bir içerik filtreleme aracı sunulmuştu. Ebeveynlerden ve çocuklara bakım veren kişilerden gelen talepler doğrultusunda bu araç, Aile Eşleştirmesi’ne de getirildi. Böylece aileler, çocuklarının ihtiyaçlarına uygun, kişisel bir platfom deneyimini daha kolay yaratabilecek. Eklenen anahtar kelimelerse, yetişkinlere yönelik veya çocuklar için riskli sayılabilecek temalara sahip olan içeriklerin 13-17 yaş arasındaki kitlelere ulaşmasını engelleyen İçerik Seviyeleri sistemine de eklenecek.

Amaç gençlerin haklarını elinden almadan bilinçlendirmek

TikTok, Aile Eşleştirme özelliğine eklediği bu araçla ebeveyn kontrolünü sıkılaştırırken gençlerin çevrimiçi dünyaya katılma haklarına saygı duyulması gerektiğini de göz önünde bulunduruyor. Bu kapsamda Aile Çevrimiçi Güvenlik Enstitüsü de dahil olmak üzere pek çok uzmanla bir araya gelen platform, gençlerin aileleri tarafından eklenen anahtar kelimeleri görüntüleyebileceği bir sistem oluşturdu. Sunduğu bu şeffaflık sayesinde platform, çocukları aileleriyle çevrimiçi sınırlar ve güvenlik hakkında konuşmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

TikTok Gençlik Konseyi Oluşturuluyor

TikTok, gençlerin platformdaki güvenliğini ve refahını sağlamak için TikTok Gençlik Konseyi adlı yeni bir çalışma daha başlattığını duyurdu. Bu kapsamda platform, TikTok’u kullanan gençlerin deneyimlerini doğrudan dinleyebileceği bir alan yaratacak ve gençlere yönelik güvenlik çözümlerini onlarla birlikte geliştirecek. TikTok Gençlik Konseyi’nin bu yılın ilerleyen aylarında başlatılması bekleniyor.

400 milyondan fazla kişi Aile Eşleştirme’yle ilgili bilgilendirildi

TikTok, gençlerin dijital refahını önceliklendirmeye ve ailelerin çocuklarının güvenliğine yönelik taleplerine yanıt vermeye devam ediyor. Platform, başlattığı uygulamalarla başarılı sonuçlar elde ediyor. Mart ayında gençler için günlük ekran süresi varsayılan olarak 60 dakikayla sınırlandırılmıştı. Gençlerin neredeyse dörtte üçü bu sınırı korumayı seçti. Platform, varsayılanın dışında kalan ancak bir günde TikTok'ta 100 dakikadan fazla zaman geçirenler için, ekran süresi yönetim araçlarını kullanmaya teşvik ediyor. Ayrıca TikTok, Mart ayında, topluluğunu Aile Eşleştirme hakkında daha fazla bilgilendirmeye başladı ve şu ana kadar bu bilgilerle 400 milyondan fazla kişiye ulaştı. Aile eşlemesi aracılığıyla da 850.000'den fazla genç ve aileleri, kendi bireysel ihtiyaçlarına göre koruyucu önlemler almaları konusunda desteklendi.

HABER: METE YILMAZ