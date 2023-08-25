Haber: Damla Oya Erman

Yüksek rakımlarda güneş daha yoğundur ve uçak pencereleri zararlı UVA ışınlarını engellemez.

Uzmanlar, güneş koruyucu kullanmanın ötesinde uzun kollu giysiler giyilmesini ve uçak penceresinin kapatılmasını da öneriyor.

Uçuş yaparken uçuş görevlileri veya dermatologlar, seyahat edenlerin güneş koruyucu kullanmaları gerektiğinde hemfikirler.

Aslında, uçaklarda UV ışınları karada olduğunuzdan daha yoğundur. Bunun nedeni, ozon tabakasına daha da yakın olmanızdır, The Points Guy rapor etti.

Daha önce Insider tarafından bildirildiği gibi, dermatolog Dr. Joyce Park, yolcuların, pilotların veya uçuş görevlilerinin fark etmeksizin, uçuş öncesi güneş koruyucu kullanmalarını öneriyor.

Park, "Uçaklarda MUTLAKA güneş koruyucu kullanmalısınız veya pencereleri kapatmalısınız" dedi ve 2.7 milyon görüntülenmeyi aşan bir TikTok videosunda, sık sık korumasız uçmanın insanları cilt kanseri geliştirme riski altında bıraktığını bulan araştırmalara atıfta bulundu.

Uçaklar insanları zararlı UV ışınlarına maruz bırakabilir

Park'ın TikTok videosunda, pilotlar ve kabin ekibi için cilt kanseri risklerini inceleyen 2015 yılında "JAMA Dermatology" adlı dergide yayınlanan bir çalışmaya atıfta bulundu.

Çalışmaya göre, uçak pencereleri ve ön camları genellikle UVB geçişini engelleyen polikarbonat plastik veya çok katmanlı kompozit camdan yapılmıştır ancak UVA'yı engellemez. Insider daha önce bildirdiği gibi, UVB ışınları güneş yanıklarına neden olabilirken, UVA ışınları cilt yaşlanması ile ilişkilidir. Ancak her ikisi de cilt kanseri ile ilişkilendirilir.

Çalışma, pilotlar için, kokpitte yaklaşık bir saat boyunca 30.000 feet yükseklikte uçmanın, bir bronzlaşma yatağında 20 dakikalık oturumla aynı miktarda UVA radyasyonuna maruz bıraktığını buldu.

Bu ışınlar ayrıca pencere kenarında oturan yolcuları ve sık sık uçan uçuş görevlilerini etkileyebilir, Insider rapor etti.

Güneşe maruz kalma riskini güneş koruyucu, pencereyi kapatma ve uzun kollu giysiler giyerek azaltın

Daha önce birçok uçuş görevlisi, cilt kanseri ve yaşlanma gibi nedenlerle uçuşlarda her zaman güneş koruyucu kullandıklarını Insider'a söyledi.

"Yıllar boyunca uçuşun cildim üzerindeki etkileriyle mücadele etmiş biri olarak, uzun uçuşlarda kendime minik bir yüz maskesi yapıyorum," endüstride on yıl çalışmış bir uçuş görevlisi olan Beth Windsor, Insider'a daha önce söyledi. "Yoğun nemlendirme sağlayan bir yüz maskesi ve göz altı jel yaması kullanıyorum, ardından nemlendiricimi ve SPF50'yi sürüyorum."

Arina Bloom da katılıyor ve daha önce Insider'a şunları söyledi: "Gökyüzünde, pencereden gelen güneş çok güçlüdür, bu da normalden daha fazla UV ışığına maruz kalmanıza neden olabilir. Uçuş öncesi ve uçuş sırasında güneş koruyucu sürmek ve tekrar sürmek önemlidir."

Park ayrıca pencere kenarında oturan yolcuların pencere perdesini kapatmayı düşünmelerini öneriyor.



Ancak manzara çok iyi görünüyorsa, uzun kollu giysiler giyin ve güneş koruyucu sürmeyi unutmayın.