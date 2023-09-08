Haber: Damla Oya Erman

Sedna'nın 11 bin 400 yıllık yörüngesi, güneş sisteminin sakinlerinden herhangi birinin en uzunlarından birini oluşturuyor. Bu yörünge, cüce gezegeni güneşten yedi milyar mil (11,3 milyar km) uzaklığa taşıyor, ardından güneş sisteminin dışına çıkarıp Kuiper Kuşağı'nın çok ötesine, 87 milyar mil (140 milyar km) uzaklığa götürüyor ve sonunda onu Oort bulutu olarak bilinen buzlu nesnelerin gevşek kabuğuna sokuyor. Sedna'nın 2003'teki keşfinden bu yana astronomlar, böyle bir dünyanın güneş sistemi'nin dev gezegenlerinden veya hatta Samanyolu galaksisinden etkilenemeyeceği gibi görünüşte boş bir uzay bölgesinde nasıl oluştuğunu açıklamakta zorluk çekiyorlar.

Ancak şimdi yeni bir çalışma, bu bölgede henüz tespit edilmemiş bir Dünya benzeri gezegenin, Sedna ve bir avuç benzer trans-Neptün nesnesinin (TNO) yörüngelerini sapıttırabileceğini öne sürüyor. TNO'lar, devasa mesafelerde güneşi dönen sayısız buzlu cisimlerdir. Birçok TNO'nun garip eğik ve yumurta şeklinde yörüngelere sahip olduğu belirtiliyor, çünkü gizli bir gezegen tarafından çekildikleri düşünülüyor.

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İki Japon araştırmacı, bu tür bir keşfedilmemiş gezegenin TNO'lar üzerindeki etkilerini analiz etmek için bilgisayar simülasyonları kullandı. Bu simülasyonlar, gerçek ve model TNO'ların birçoğunun, Kuiper Kuşağı olarak bilinen buzlu bir bölgenin en uzak köşelerindeki evrimlerini içeriyordu ve Sedna ve diğer TNO'lar için gözlemlenen aşırı yörüngeleri üretti.

Böyle bir gezegenin, astronomlara göre Dünya'nın 1,5 ila 3 katı büyüklüğünde olması ve güneşten 23 milyar mil (37 milyar km) ile 46 milyar mil (74 milyar km) arasında bir yerde bulunması gerekecektir.

Araştırmacılar, "Bu, ilkel bir gezegenin erken güneş sisteminde var olduğu gibi uzak Kuiper Kuşağı'nda hayatta kalabileceğini düşündürüyor" diye yeni çalışmada yazıyorlar.

Gizli dünyaları bulma çabası

Güneş sistemi'nin soğuk sınırlarında pusuda bekleyen gezegenleri arama fikri yeni bir konsept değil.

Sözde Dokuzuncu Gezegen olarak adlandırılan Dünya'dan 10 kat daha büyük bir dünya, güneş sisteminin en az beş tuhaf özelliğinden sorumlu olabileceği düşünülüyor, bunlar arasında birkaç Kuiper Kuşağı nesnesinin tuhaf eğik yörüngeleri de bulunuyor. Bu teorik gezegen, birçok kişinin dikkatini çekti, ancak hala tespit edilemedi. Ancak araştırmalar, Eğer Dokuzuncu Gezegen orada varsa, güneşten 37 milyar mil (59 milyar km) ile 74 milyar mil (119 milyar km) arasında bir yerde olabilir.

Dokuzuncu Gezegen için gizli gezegenin varlığı gerekli kabul edildiğinden, TNO'ların yüksek eksantrik yörüngeleri, gizli gezegenin varlığı olmadan da olabileceği argümanını sunan bazı astronomlar var.

2021 yılında, bağımsız bir çalışma, Dokuzuncu Gezegen'in varlığını ilk kez öne süren keşif makalesi tarafından kullanılan verilerin yanlı olduğunu iddia etti ve böyle bir gezegenin varlığının çok düşük bir olasılığı olduğu sonucuna vardı.

Dokuzuncu Gezegen'e göre, yeni varsayılan gezegen - "Kuiper Kuşağı Gezegeni (KBP)" olarak adlandırılan - çok daha yakın ve Kuiper Kuşağı nesnelerinin yörüngeleri üzerinde daha fazla etkili olacaktır, özellikle 7 milyar km'den daha uzak olanlar üzerinde, yeni çalışmaya göre.

Ancak KBP'nin ne doğrudan ne de dolaylı olarak tespit edildiği unutulmamalıdır. Yazarlar, KBP'nin gökyüzünde tespit etme olasılığının yüzde 90 olduğunu söylüyorlar, eğer KBP, 54 milyar km'lik bir mesafeden içinde dönüyorsa.

Ancak, Kuiper Kuşağı'nın kenarlarında bulunan nesnelerin yapısı hakkında daha fazla bilgi, KBP'nin varlığını açığa çıkarıp çıkarmamak için gereklidir.