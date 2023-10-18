Bakanlık, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda insanın hayatını kaybettiği, Filistin'deki hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in 17 Ekim'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak 500'den fazla kişinin ölümüne ve binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açmasını kınamak için kelimelerin kifayetsiz kaldığı belirtildi.

İsrail'in 12 gün boyunca hastanelere, okullara, apartmanlara ve temel altyapıya yönelik hava bombardımanında Gazze halkını katletmesinin savaş suçu olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuk uyarınca güvenli liman olarak kabul edilen hastaneyi hedef almak savaş suçudur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'deki sivil halkın su, yiyecek, yakıt ve elektrikten mahrum bırakılmasının uluslararası hukuka ve Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olduğu vurgulandı.