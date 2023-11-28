Haber: Damla Oya Erman

Impala Platinum CEO'su Nico Muller, şirketin tarihindeki "en karanlık gün" olarak nitelendirdi.

Madencilik firması, kazanın maden şaftını yukarı ve aşağı taşıyan bir asansöre bağlı olan bir sarma halatını içerdiğini söyledi. Şirket, asansörün beklenmedik bir şekilde aşağı doğru hareket etmeye başladığını ekledi.

Güney Afrika, dünyanın en derin madenlerine sahiptir. Platin, altın ve diğer hammadde üretiminde önde gelen bir ülkedir.

Uzun süredir madenlerindeki güvenlik koşulları konusunda endişeler bulunsa da, durum 1994'te beyaz azınlık yönetiminin sona ermesinden bu yana iyileşmiştir.

2022'de madenlerde yaklaşık 50 ölüm kaydedilmiştir, bu rakam bir önceki yıldaki 74'ten düşüktür.

En sonki kaza Pazartesi günü Johannesburg'un 100 km (60 mil) kuzeybatısındaki Rustenburg'daki bir madende meydana geldi.

Impala Platinum, "yıkıcı kaza"nın tam nedenine dair bir soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Tüm madencilik operasyonları durduruldu.

"Implats, hizmette kaybedilenlerin ailelerine ve meslektaşlarına sürekli destek sunuyor" dedi Muller, bir açıklamada. "Aynı zamanda bu inanılmaz zor zamanlarda yaralı meslektaşlarımızı düşünüyoruz."

Şirket sözcüsü Johan Theron, bazılarının çok ciddi yaralar aldığını ve hastanede tedavi edildiğini söyledi.

Theron, kaza olayını "son derece olağandışı" olarak tanımladı ve bozulan asansörün dünya genelinde kullanıldığını ve güvenli olduğu bir üne sahip olduğunu söyledi.

Asansör, işçileri vardiyalarının sonunda yüzeye çıkarırken beklenmedik bir şekilde yaklaşık 200 metre (656 fit) düştü.

Şirket açıklamasına göre, asansörün "hızlı inişi", "karşı ağırlığın krikonun kancalarına sıkışması" veya güvenlik sistemlerinin etkisiyle durduruldu.

Theron, bir sonraki kazaların önlenmesi için "nelerin yaşandığını tamamen anlamak" için çok katmanlı bir inceleme yapılacağını söyledi.

Güney Afrika'nın derin madenlerindeki birçok asansör, AFP haber ajansına göre 100'den fazla kişiyi taşıyabilir.