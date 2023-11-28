Haber: Damla Oya Erman

Osbourne, "Eğer düzenli olarak konser veremiyorsam, sadece bir kez daha çıkıp 'Merhaba arkadaşlar, hayatım için çok teşekkür ederim' diyebileceğim bir gösteri yapmak istiyorum. Buna odaklanıyorum ve eğer bu sürecin sonunda ölürsem, mutlu bir adam olarak ölmüş olurum," ifadelerini kullandı.

74 yaşındaki müzik ikonu, Şubat ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tur kariyerini sonlandırdığını duyurmuş ve Temmuz ayında Ekim ayındaki bir müzik festivalinden çekildiğini açıklamıştı.

Dört yıl önce omurgasında ciddi bir kaza geçiren Osbourne, bu süreçte birçok ameliyat geçirerek sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ayrıca, Ocak 2020'de Parkinson hastalığı teşhisi konuldu.

Osbourne, yaşadığı düşme ve sonraki ameliyatların kendisine ciddi zararlar verdiğini belirterek, "İkinci ameliyat büyük bir hata oldu ve beni neredeyse felç bıraktı. İkinci ve üçüncü ameliyat sonrasında ayakta olacağımı düşündüm, ancak sonuncusunda omurgama çubuk yerleştirdiler. Bir omurilik omurunda tümör buldular, bu yüzden onu da çıkarmak zorunda kaldılar. Oldukça zor bir süreç geçirdim," şeklinde konuştu.

Bu dönemde ara sıra sahneye çıksa da, özellikle kendi memleketi Birmingham, İngiltere'deki 2022 Commonwealth Games'in kapanış töreninde performans sergileyen Osbourne, genel olarak sahne hayatından uzak kaldı.

Kariyerine Black Sabbath heavy metal grubu üyesi olarak başlayan Osbourne, solo çalışmaları ve grupla birlikte kazandığı Grammy Ödülleri ile müzik dünyasında iz bıraktı.

Osbourne, "Her günü bir gün olarak değerlendiriyorum ve eğer tekrar performans sergileyebilirsem, bunu yaparım. Ancak bu süreç, hayatımın en iyi ilişkisine veda etmek gibi bir şey. Hastalığım başladığında, tur yapmayı bıraktığımda, kendime, doktorlara ve dünyaya karşı oldukça sinirliydim. Ancak zamanla 'Belki de bu gerçeği kabul etmeliyim' dedim," ifadelerini kullandı.

Ancak efsanevi şarkıcının vurguladığı gibi, "birazcık duygu sömürüsü yapılan bir Ozzy olarak performans sergilemek" söz konusu değil.

"Phil Collins'i yakın zamanda performans sergilerken gördüm ve neredeyse benimle aynı sorunları var. Tekerlekli sandalyede sahneye çıkıyor! Ama ben bunu yapamam," diyerek sözlerini tamamladı.