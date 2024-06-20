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Güney Kore, mart sonunda Kuzey Kore'den yola çıkarak Rusya'ya doğru ilerleyen DEYI adlı kargo gemisine de Yeosu kenti açıklarında el koymuştu.

Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, BMGK 'nin Kuzey Kore'ye yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle gemiye el koyulduğu, uluslararası hukuk ve ülke hukuku uyarınca gerekli adımların atılacağı ifade edildi.

Yabancı bandıralı yük gemisinin 10 kişilik mürettebatla Kuzey Kore aracılığıyla Rusya'dan Çin'e kömür ve demir cevheri taşıdığı öne sürüldü.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore li yetkililer, Kore Boğazı yakınlarında yaklaşık 3 bin tonluk yük gemi sine el koydu.

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