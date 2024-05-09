Yoon, dünyanın en düşük doğum oranlarının görüldüğü Güney Kore'nin söz konusu problemine ilişkin konuştu.

Düşük doğum oranının ele alınması için bir bakanlık kurmayı planladıklarını ifade eden Yoon, bu kapsamdaki yasa tasarısının meclisten geçmesi için muhalefetin desteğini talep etti.

Yoon, "Ulusal bir acil durum olarak görülebilecek düşük doğum oranının üstesinden gelmek için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğiz." ifadesini kullandı.

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.

Güney Kore İstatistik Kurumunun yeni doğan çocuk sayılarına ilişkin 19 Mart'ta paylaştığı veriler, ülkedeki yıllık doğum sayısında son yıllarda yaşanan düşüş trendinin devam ettiğini göstermişti.