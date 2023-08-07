Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, düzenlediği basın toplantısında, Kim'in 3 gün süren silah fabrikaları turuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koo, Kim'in ülkedeki önemli silah fabrikalarını ziyaret edip denetlediği turun, Güney Kore ve ABD'nin, ağustos sonunda yapmayı planladıkları yıllık yaz tatbikatları dönemine denk geldiğini vurguladı.

Turun, aynı zamanda, Pyongyang yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Moskova'ya silah ihracatı yapabileceği yönündeki iddiaların ardından geldiğine dikkati çeken Koo, "(Kim'in son teftişlerinin) Ülkesinin savunma sektöründeki başarılarını göstermek, Seul ve Washington'un ortak askeri tatbikatlarına yanıt vermek ve silah satışı yapmak gibi birden fazla amacı olduğu anlaşılıyor." dedi.

Kim'den "savaş hazırlıklarını güçlendirme" vurgusu

Kim, 3-5 Ağustos'ta önemli silah fabrikalarını ziyaret ederek, ülkesinin silah teknolojisini geliştirme ve savaş hazırlıklarını güçlendirme mesajı vermişti.

Tur kapsamında nükleer balistik füzeler için çeşitli sistemler üreten fabrikaları da gezen Kim, ismi açıklanmayan bir fabrikayı ziyaretinde, "Bu fabrikanın, Kuzey Kore'nin savaş hazırlığını mükemmelleştirme yolunda önemli sorumlulukları ve görevleri var." ifadesini kullanmıştı.

Kim, seyir füzeleri ve insansız hava araçları için motor imal edilen fabrikada üretimi hızlandırma vurgusu yapmış, başka bir fabrikada da ülke askerlerinin taşıdığı silahların modernize edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

AA