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Güney Kore, haziranda da benzer nedenlerle bir YouTube hesabına ülke içinden erişimi kısıtlamıştı.

X sosyal medya hesaplarının kullanımı, Pyongyang'ın geleneksel propaganda yöntemlerini değiştirerek küresel çapta daha geniş bir kitleye hitap etme çabası olarak yorumlanıyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin erişim kısıtlaması getirdiği hesaplardan, Kuzey Kore li çocuklar ve genç kadınların ülkelerindeki günlük hayata dair içerikler paylaşılıyordu.

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