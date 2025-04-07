Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Orman Servisi yetkilileri, Hadong bölgesinde yerel saatle 12.00 sularında orman yangını başladığını açıkladı.

Hadong'da yaşayan 70 yaşlarındaki bir kişinin çim biçme makinesiyle yangının başlamasına yol açtığının tahmin edildiğini aktaran yetkililer, bölge sakinlerine tahliye talimatı verdi.

Yetkililer, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi yetkilisi Lee Han-kyung, şiddetli rüzgarların bu hafta etkili olacağını belirterek, yeni yangınların başlama riskinin olduğu uyarısında bulundu.

Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken binlerce hektar alanın kül olduğu, binlerce kişinin tahliye edildiği belirtilmişti.

Tamamen kontrol altına alınan yangınlarda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, orman yangınlarını "şimdiye kadarki en kötü yangınlar" olarak nitelendirmişti.