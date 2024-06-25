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Polis, itfaiye, adli tıp uzmanları ve diğer hükümet yetkililerinden oluşan ekip, yangının nedenini araştırmak amacıyla olay yerinde ortak inceleme başlattı.

Yetkililer, yangında hayatını kaybeden 23 işçiden 17'sinin Çin, 5'inin Güney Kore ve 1'inin Laos vatandaşı olduğunu belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, yerel yetkililer, Seul'ün güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan "Aricell" adlı lityum pil üretim fabrikasında dün çıkan yangın sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, bir işçinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

ABD ile anlaşan WikiLeaks kurucusu Assange'ın ülkesi Avustralya'ya gitmesine izin verildi

ABD ile anlaşan WikiLeaks kurucusu Assange'ın ülkesi Avustralya'ya gitmesine izin verildi

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