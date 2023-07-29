ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan William & Mary Üniversitesi’nde Fizik Araştırma Profesörü olan Hyun-Tak Kim ve ekip arkadaşları oda sıcaklığında ve ortam basıncında elektriği iletebilen LK-99 adlı bir süper iletken ürettiklerini açıkladı.

Uzun uğraşlar sonucu elde edilen süper iletkenlerin enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceği iddia ediliyor.

Süper iletkenler aslında yeni bulanan bir buluş değil. Yaklaşık 1 asır önce keşfedilen bu süper iletkenler, -273.15 gibi inanılmaz düşük derecelerde elektriği iletebiliyorlar.Bu durum da uygulama alanlarını sınırlıyordu. Ancak o zamandan bu yana ilerlemeler kaydedildi ve süper iletkenler bugün MRI makinelerinden elektrik transformatörlerine kadar her şeyde kullanılıyor, ancak yine de soğuk kalabilmek için önemli miktarda güç gerektiriyor.

Uzmanlar çalışma geliştirildiği takdirde, trenlerin havada gidebilmesini ve daha hızlı yanıt veren bilgisayarların üretilebilmesi adına oda sıcaklığında çalışan bir süper iletkenle ileriye doğru büyük bir adım atılabileceğini ve bunun da dünyada büyük bir çığır açabileceği görüşündeler.

HABER:METE YILMAZ