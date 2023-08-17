ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 851 megavatsaatle 15.00’te, en düşük tüketim ise 37 bin 727 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 116 bin 554 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 129 bin 6 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 4 bin 591 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 44 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.