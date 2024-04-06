Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 560 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 793 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 221 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 436 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 22,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 payla akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 2 bin 996 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 239 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.