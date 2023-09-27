ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 322 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 586 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 944 bin 142 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 956 bin 101 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 4 bin 887 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 848 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.