Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 61 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 34 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 869 bin 831 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 64 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24 ile rüzgar santralleri, yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 516 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 749 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.