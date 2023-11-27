Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 215 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 362 megavatsaatle 08.00’de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 777 bin 433 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 780 bin 557 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile rüzgar santralleri, yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 849 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 973 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.