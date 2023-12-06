Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 295 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 831 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 778 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,3 ile doğal gaz santralleri, yüzde 15,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 461 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 836 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.