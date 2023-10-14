Torun Center'da gerçekleştirilen gösterime filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra Gürcistan'ın İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani ile usta oyuncu Kadir İnanır da katıldı.

Yapımcılığını Wonder Yapım'dan Erdal Küçük ve Önder Asru'nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Zurab Tsintskiladze, Christine Imedadze ve Elif Baysal yer aldı.

Çekimleri Tiflis, Batum ve İstanbul'da gerçekleşen film, ünlü doktor Prof. Dr. İsmet Dindar'ın anlattığı gerçek bir olaydan yola çıkılarak beyaz perdeye aktarıldı. Dindar'ın jandarma komutanı olarak küçük bir rol aldığı yapımda, iş adamı İsmet Acar da iş insanı rolünü canlandırdı.

Salgın döneminde çekildi

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Emre Kızılırmak, filmin gerçek bir hikayeden ilham alınarak yapıldığını, senaryodan bu nedenle etkilendiğini dile getirdi.

Kızılırmak, filmi pandemi döneminde çektiklerini aktararak, "Bu sebeple tamamlamak biraz uzun sürdü açıkçası ama her filmin kendisine göre zamanı vardır. En doğru zamanda filmi seyirciyle buluşturmak istedik." dedi.

Başrolü paylaştığı Nini Baduraşvili'nin Gürcistan'da çok ünlü bir sanatçı olduğuna dikkati çeken Kızılırmak, "Nini, Gürcistan'da sokakta yürümekte zorlanan bir arkadaşım. Oyunculuk kariyerini de başarılı buluyorum. Filmde zaten bir müzisyeni oynuyor. Çok yabancı olmadığı bir rol oldu onun için." ifadelerini kullandı.

"Bu filme çok emek verdik"

Gürcü oyuncu Nini Baduraşvili ise filmin kendisi için çok özel olduğunun altını çizerek, "Gerçekten çok emek verdik bu filme. Yönetmenliğini de babam yapıyordu. Maalesef film sürecinde babamı kaybettik. Hem babamın anısına hem de emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Filmde iki ülke sanatçılarını bir araya getirmeye çalıştıklarının altını çizen Baduraşvili, şöyle devam etti:

"Birlikte güzel bir film ortaya koymak için çaba gösterdik. Umarım seyircilerin takdirini kazanırız. İstanbul'a geldiğim zaman kendimi çok rahat ve mutlu hissediyorum. Çok derin bir tarihe sahip bir şehir. Burada yaşayan insanların misafirperverliğiyle karşılaştığımda her defasında büyüleniyorum."

Filmin hikayesinin oluşmasına vesile olan doktor İsmet Dindar ise "Köprü filmi yaşadığım bir anıdan vücut bulmuş bir yapım. Nasıl bir film çıktığını ben de çok merak ediyorum. Çok iyi bir iş çıkacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Usta oyuncu Kadir İnanır ise gösterime İsmet Acar'ın daveti üzerine geldiğini aktardı. Sanatçı, oyuncular ve sevenleriyle gösterim öncesi fotoğraf çektirdi.

Senaryosunu Otar Pertakhia'nın yazdığı filmi, Gürcü yönetmen Erekle Baduraşvili yönetti.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Gürcü bir kardeşi olduğunu öğrenen başarılı iş insanı Davut, Gürcistan'ın yolunu tutar. Davut bir taraftan üvey kardeşini ararken diğer taraftan babasının ölümüyle ilgili bilgilere ulaşır. Bu süreçte yıllardır cevap bekleyen sorular yavaş yavaş yanıt bulmaya başlar. Beklemediği bir anda sürpriz yolculuğa çıkarak dedektifliğe başlayan Davut'un aşk hayatı da oldukça gizemli bir hal alır."