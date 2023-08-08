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Portekiz'de devam eden orman yangınlarında binlerce hektarlık alan kül oldu

Portekiz'de devam eden orman yangınlarında binlerce hektarlık alan kül oldu

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