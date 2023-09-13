Ankara

2023 Dünya Güreş Şampiyonası, geçen yıl olduğu gibi yine Belgrad'da yapılacak.

Stark Arena'da 16-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda olimpik olan 6'şar sıklette ilk 5'te yer alan güreşçiler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Altın, gümüş ve bronz madalya (2 güreşçi) alan sporcuların yanı sıra üçüncülük müsabakasını kaybeden iki güreşçi arasındaki maçın kazananı, Paris 2024 vizesi alacak. Böylece 18 sıklette toplam 90 sporcu ülkesine olimpiyat kotası kazandıracak.

Kota mücadelesi verecek milli güreşçiler

Türkiye'yi Belgrad'da olimpik sıkletlerde temsil edecek güreşçiler şunlar:

Erkekler serbest stil: 57 kilo Süleyman Atlı, 65 kilo Cavit Acar, 74 kilo Soner Demirtaş, 86 kilo Osman Göçen, 97 kilo İbrahim Çiftçi, 125 kilo Taha Akgül

Grekoromen stil: 60 kilo Kerem Kamal, 67 kilo Murat Fırat, 77 kilo Yunus Emre Başar, 87 kilo Ali Cengiz, 97 kilo Metehan Başar, 130 kilo Rıza Kayaalp

Kadınlar: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 53 kilo Tuba Demir, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 62 kilo Selvi İlyasoğlu, 68 kilo Buse Tosun Çavuşoğlu, 76 kilo Mehtap Gültekin

Tek olimpiyat şampiyonu Taha

Olimpiyat kotası mücadelesi verecek 18 milli sporcu arasında sadece Taha Akgül'ün olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Taha, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyasını kazandırmıştı. Taha, kariyerinde ayrıca 3 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Rıza'nın tek eksiği olimpiyat altını

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 olimpiyat madalyası var.

Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya alan tecrübeli milli güreşçi, Londra 2012'de üçüncü, Rio 2016'da ise ikinci olmuştu.

Kariyerinde 5 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu da bulunan Rıza, Paris 2024'te tek eksik madalyası olimpiyat altınını boynuna takmayı hedefliyor.

Olimpiyat madalyalı Soner de kota peşinde

Taha ve Rıza'nın yanı sıra milli sporcu Soner Demirtaş'ın da koleksiyonunda olimpiyat madalyası yer alıyor. Avrupa şampiyonu Soner, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya elde etti.

Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya alan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit ise sakatlığı nedeniyle 2023 Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil edilmedi. Geçen yıl Belgrad'da dünya şampiyonu olan Yasemin'in yokluğunda Mehtap Gültekin mindere çıkacak.

Milliler 2019 Dünya Şampiyonası'nda 4 kota aldı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli 2021'de yapılan Tokyo Olimpiyatları öncesindeki 2019 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4 milli güreşçi kota elde etti.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada Rıza Kayaalp altın, Taha Akgül ve Süleyman Atlı gümüş, Cenk İldem ise bronz madalyayla Tokyo bileti kazandı. Türkiye sonraki elemeler sonucunda güreşte Tokyo'ya 9 sporcuyla gitti.

104 olimpiyat madalyasının 66'sı güreşçilerden

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde elde ettiği 104 madalyanın 66'sını güreşçiler kazandı. Milli güreşçiler, olimpiyatlarda 29 altın, 18 gümüş ve 19 bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin olimpiyatlarda 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz olmak üzere 104 madalyası bulunuyor.

Son biletler İstanbul'da verilecek

Güreşte Avrupa Olimpiyat Elemeleri, gelecek yıl 4-7 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

2024 Paris Olimpiyatları öncesi son olimpiyat kota müsabakalarına ise İstanbul ev sahipliği yapacak. Dünya Olimpiyat Elemeleri, 9-12 Mayıs 2024'te gerçekleştirilecek.

AA