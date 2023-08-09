Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silahların bir baskı unsuru olarak kullanıldığını belirterek, "Nükleer felaket riski şu anda Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

Kyodo Haber Ajansındaki habere göre, atom bombasının atılmasının 78. yılı nedeniyle Nagazaki'de anma töreni düzenlendi.

Nagazaki yönetiminin bireysel katılımı iptal eden kararı nedeniyle törene Japonya Başkanı Kişida Fumio ve yabancı davetliler iştirak etmedi. Bu karar doğrultusunda Nagazaki'deki anma törenine, 1999'dan bu yana ilk kez Japon bir lider katılmadı.

1963'ten bu yana ilk kez kapalı bir alanda yapılan törene, Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki'nin yanı sıra Japonya'da yine atom bombasının hedef aldığı Hiroşima şehrinin Belediye Başkanı Kazumi Matsui katıldı.

Nagazaki'ye atom bombasının düştüğü an olan yerel saat 11.02'de kurbanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

"Japonya, nükleer saldırıya maruz kalan tek ülke"

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro, törende yaptığı konuşmada, nükleer silahlara sahip ülkelerin cesaret göstererek nükleer caydırıcılıktan vazgeçmeleri çağrısı yaptı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle nükleer gerginliğin arttığına yönelik yorumlara değinen Shiro, Rusya'nın nükleer caydırıcılık riskine sahip tek ülke olmadığına işaret etti.

Başbakan Kişida da tören için gönderdiği görüntülü mesajında, Japonya'nın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın sürdürülmesi ve güçlendirilmesi çağrısında bulunduğunu, ülkesinin de dünyanın silahsızlandırılması yönündeki çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Japonya'nın nükleer saldırıya maruz kalan tek ülke olduğuna işaret eden Kişida, ülkesinin nükleer silahlara sahip olmama, üretmeme ve kullanmama ilkelerini uygulamaya devam edeceğini kaydetti.

"Nükleer riski ortadan kaldırmanın tek yolu nükleer silahları ortadan kaldırmaktır"

BM Genel Sekreteri Guterres de törene gönderdiği mesajında, nükleer silahların ortadan kaldırılmasının BM'nin en yüksek silahsızlanma önceliği olduğunu ifade etti.

BM'nin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması dahil olmak üzere küresel silahsızlanmayı güçlendirmek için liderlerle çalışmaya devam edeceğini belirten Guterres, "Nükleer riski ortadan kaldırmanın tek yolu, nükleer silahları ortadan kaldırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Nagazaki ve Hiroşima'da yaşanan benzer yıkıma bir daha asla izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "1945'in korkunç derslerine rağmen insanlık şimdi yeni bir silahlanma yarışıyla karşı karşıya. Nükleer silahlar baskı aracı olarak kullanılıyor. Nükleer felaket riski şu anda Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyede." diye konuştu.

Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılmasının kabul edilemez olduğuna ve küresel toplumun nükleer tehdit karşısında tek vücut olarak konuşması gerektiğine işaret eden Guterres, "Nükleer silahlı devletler, daha da tehlikeli silahlar yaratmak için yarışırken boş boş oturmayacağız." mesajını verdi.

AA