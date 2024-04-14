Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik kapsamlı saldırısıyla ortaya çıkan ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal son bulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son saldırılarla Orta Doğu'daki gerilimin bölgeye yayılmasının ciddi bir tehlike olduğuna işaret eden Guterres, "Tüm taraflara, Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara yol açabilecek herhangi bir adımdan sakınmaları için sükunet çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, ne Orta Doğu'nun ne de dünyanın yeni bir savaşı kaldırabileceğini sözlerine ekledi.

Bazı ülkelerden İran'ın İsrail saldırılarına karşı taraflara itidal çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya, bu saldırının Orta Doğu'daki mevcut durumu daha da kötüleştireceğinden derin kaygı duymakta ve bu gerilimi şiddetle kınamakta" ifadesi yer aldı.

"Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrar Japonya için son derece önemli" değerlendirmesi yapılan açıklamada Japonya'nın, bölgede durumun sakinleştirilmesine yönelik ilgili taraflara güçlü bir şekilde çağrıda bulunduğu bildirildi.

Deniz aşırı yaşayan Japon vatandaşlarının korunması için tüm önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, sürecin daha da kötüleşmesini önlemek için gerekli diplomatik çabaları göstermeye devam etme kararlılığı vurgulandı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

"Bölgenin istikrarını ve halkının güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gerilimin önlenmesi için tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırdığını" belirten Budeyvi, tüm tarafların ortak çaba göstermesi, anlaşmazlıkları çözmenin ve bölgenin güvenlik ile istikrarını sağlamanın etkili bir yolu olarak diplomasi yaklaşımını benimsemesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası toplumun barış ve istikrar çabalarını desteklemedeki rolüne dikkati çeken Budeyvi, ilgili tüm taraflara bölgesel ve küresel güvenlik ile barışı korumaya kararlı olma çağrısında bulundu.

Brezilya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran ve İsrail'e "maksimum itidal" çağrısı yapılarak, bölgede artan gerilimin düşürülmesi için uluslararası toplumdan çaba göstermesi istendi.

İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırısı haberlerinin endişeyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, Brezilya'nın, Gazze Şeridi'nde çatışmaların başlamasından bu yana, husumetin Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve şimdi de İran gibi ülkelere yıkıcı şekilde yayılabileceği konusunda uyarıda bulunduğu da hatırlatıldı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da artan gerilimin endişeyle takip edildiği belirtilerek, çatışmalara, Birleşmiş Milletlerin (BM) işlevsiz kalmasının, Filistin'de yaşanan soykırımın ve İsrail rejiminin mantıksızlığının yol açtığı kaydedildi.

Filistin için uluslararası adalet ve hukukun sağlanmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Uluslararası hukuk Filistin halkı ve devleti için tesis edilmediği müddetçe barış garanti olamaz. Venezuela, dünya ülkelerinin çoğunluğunun istediği gibi barış ve adaleti savunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Orta Doğu'da çatışmaların artmamasını umduklarını bildirdi.

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Obrador, şu ifadeleri kullandı:

"Umarız Orta Doğu'daki çatışmalar artmaz. Savaş mantıksızdır, acı ve ölümle eş anlamlıdır. Bunun kimseye bir faydası yok, hatta savaş çığırtkanlığı yapanlara bile. Barışı ve evrensel kardeşliği destekleyelim. Siyasetin ve diğer şeylerin savaşı önlemek için icat edildiğini unutmamakta fayda var."

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gerilimin, Gazze'deki çatışmanın yayılma etkisi olduğu kaydedilerek savaşa derhal son verilmesi gerektiği belirtildi.

Çin'in gerilimin yükselmesinden derin endişe duyduğunun ifade edildiği açıklamada, taraflara sükunet ve itidalle hareket ederek gerilimi daha fazla yükseltmekten kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden 2728 sayılı kararının daha fazla gecikmeden uygulanması gerektiğine işaret edilerek, uluslararası toplumun, özellikle etki sahibi ülkelerin bölgede barış ve istikrar için yapıcı rol oynaması gerektiği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki durumla ilgili derin endişe duyulduğu belirtilerek, tüm taraflardan gerilimi durdurmaları ve azami itidal göstermeleri istendi.

"Uluslararası topluma bölgedeki gerilimi azaltmak için acil eyleme geçme çağırısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın sağlanmasını amaçlayan tüm çabaların desteklenmesi taahhüdü yinelendi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze İHA'lar ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.