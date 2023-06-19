MEKKE AA- Türkiye'den ilk kafilenin hareket ettiği 30 Mayıs'ta başlayan hac yolculuğu dolayısıyla hacı adaylarının bir kısmı Mekke'ye bir kısmı ise Medine'ye ulaşıyor.

Kovid-19 önemlerinin tamamen kaldırılmasıyla 65 yaş üstü hacı adayları 3 yıl aradan sonra kabul edilirken, Türkiye'ye 83 bin 430 kişilik kontenjan verildi ve ilk kafile 30 Mayıs'ta Türkiye'den ayrıldı.

Son kafilenin Türkiye'den hareket etmesiyle tamamlanacak hac yolculuğunda Türk hacıların geri dönüşü Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak.

Mekke'ye gelen hacı adayları umre ziyareti yapıyor

Kutsal topraklara gelen ve otellerine yerleşen hacı adayları giydikleri ihramlarıyla Kabe'yi ziyaret ediyor.

"Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk (Buyur Allah'ım emrindeyim, senin eşin ve benzerin yoktur Allah'ım)" telbiyesiyle Mescid-i Haram'a giden hacı adayları, burada ilk dualarını ediyor.

Zemzem ve sa'y

Kabe'yi dualar eşliğinde tavaf eden ve 2 rekat tavaf namazı kılan hacı adayları, Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail'e, Allah tarafından ihsan edilen büyük su "zemzem"den, Mescid-i Haram ve sa'y alanında içiyor. Zemzem, Kabe'nin yaklaşık 20 metre doğusunda Makam-ı İbrahim'e yakın tavaf alanının altındaki kuyudan çıkıyor.

Hacı adayları tavafı tamamlamalarının ardından, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de, "Allah'ın sembolleri-alametleri" olan bu tepenin aynı zamanda "arayış" anlamına geldiği belirtiliyor. Hz. İbrahim'in eşi Hz. Hacer'in, henüz süt çağındaki oğlu İsmail için su ararken bu iki tepe arasında hızla yürümesi, koşması sa'y hadisesi olarak anlatılıyor.

Sa'y'ın bitirilmesinin ardından umreyi tamamlayan ve tıraş olarak ihramdan çıkan hacı adayları, hac günlerine kadar ibadetlerini günlük kıyafetleriyle eda ediyor.

İhramdan çıkan ve artık hac günlerini beklemeye başlayan hacı adayları tavaf yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak veya Mekke'de bulunan Sevr ve Hira dağları, Cebel-i Rahme ve Cebel-i Nur gibi kutsal mekanları ziyaret ederek vakitlerini değerlendiriyor.