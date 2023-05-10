BOLİVAR AA- BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada, nisan ayında başkent Port-au-Prince'nin çeşitli mahallelerinde yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Acilen ülkeye destek gücünün gönderilmesi gerektiğine dikkati çeken BM, sadece nisan ayında 600'den fazla kişinin şiddet olaylarında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Haiti'de yılbaşından bu yana öldürülenlerin sayısının 846 olduğunu kaydeden BM, bu süre içerisinde 395 kişinin kaçırıldığını, 395 kişinin ise yaralandığını belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Haiti'ye "kesin ve acil" uluslararası müdahalenin şart olduğunu vurgulayarak, "Haiti'de sonu gelmeyen bir şiddet döngüsü yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Bölgenin en fakir ülkesi olarak bilinen Haiti'de güvenlik, siyasetin yanı sıra, sosyal ve sağlık hizmetleri ülkenin birçok yerinde çeteler tarafından kontrol ediliyor.

Ülkede adam kaçırma, soygun, gasp, rüşvet, haraç ve çete savaşı yüzünden binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Devletin kolluk kuvvetlerinin, çetelerin yol açtığı şiddet olaylarını kontrol altına alma konusunda yetersiz olduğu biliniyor.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.