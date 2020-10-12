Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Gülşen & Edis – Nirvana

2– Hadise –Küçük Bir Yol

3– Faruk Sabancı & Sagopa Kajmer – Bu Sen Değilsin

4– Zeynep Bastık & Emir Can İğrek – Dargın

5– Murda & Ezhel – Duman (prod. DJ Artz)

6– Bilal Sonses – Çat Kapı

7– Ece Ronay – Şiki Şiki

8– Oğuzhan Koç – Heyecandan

9– Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir – Kördüğüm

10– İrem Derici – Yazsın Bana





SÜRPRİZ DÜET



Ünlü aranjör Tarık İster, pop müziğin kralı olarak anılan beste fabrikatörü Serdar Ortaç ile "Gel De" düetinde bir araya gelerek sürpriz bir projeye imza attı.

Daha önce yaptığı birbirinden başarılı projeler ile isminden sıkça söz ettiren Tarık İster, bu kez Serdar Ortaç'ın "Gel De" şarkısını ünlü popçu ile düet yaparak müzikseverlerin beğenisine sundu. Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Bengü, Yıldız Tilbe. Ziynet Sali gibi birçok ünlü ismin aranjörlüğünü üstlenen Tarık İster'in yorumcu olarak da Ortaç ile düet yaptığı yeni teklisi ''Gel De'' 9 Ekim Cuma günü tüm platformlarda yerini aldı.

Söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait "Gel De" şarkısının düzenlemesi Tarik İster imzasi taşırken, şarkının video klibinin yönetmenliğini ise Fatih Çilingir üstlendi.Projenin Mix’i Utku Ünsal , Mastering’i ise Emre Kıral’a ait.





YENİ NESİL SEVDİ



Arabeskten beslenen kendine özgü stiliyle farklı müzik türlerinde çalışmalar yapmaya başlayan Ali Dündar, genç rapçi AsrınKan ile feat yaptığı yeni single’ı ‘SONU AYNA’yı Locca Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımladı.

Sözleri Ali Dündar, Asrın Kan’a müziği Ali Dündar’a ait ‘Sonu Ayna’ın düzenlemesini Fırat Deniz Haznedaroğlu yaptı. Minimal ve zengin müzikal çeşitliliğine sahip şarkının mix’ini Utku Ünsal mastering’ini Emre Kıral üstlendi.

Hem sözleri hem de eski bir kağıt toplama fabrikasında Atabey Kayacı yönetmenliğinde çekilen klibi ile 2020’de en çok dikkat çekecek işlerden bir olmaya aday ‘Sonu Ayna’ sonrası ikili yeni bir şarkı daha yayınlayacak.



Ali Dündar müzik hayatının farklı dönemlerinde Müslüm Gürses gibi büyük ustalarla çalışmış. Ali Dündar yeni neslin seveceği bir şarkıya imza atmış. Artık rap ve arabesk ayrılmaz ikili gibi birbirine çok yakıştı.





TÜRKÇE POPTA FARK YARATAN TEK İSİM HANDE YENER

Hande Yener’in 'Carpe Diem' Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 2 Ekim'de dinleyicilerle buluştu. Albüm adeta doğum günümde çıktı ve bana hediye oldu. 10 şarkıdan oluşan albümde 'Aşk Sandım', 'Senden Çok', 'Carpe Diem' ve 'Kaç' gibi 8 şarkının sözü ve müziği Berksan imzası taşırken; 4 şarkının bestesinde ise Berksan ve Misha iş birliği yer alıyor. Albümde 'Aşk Elinde' şarkısı ile Fikri Karayel, 'Boşuna' şarkısı ile Devrim Karaoğlu ve Mete Özgencil ise albüme farklı bir yorum katıyor. Müzik yönetmenliğini ve albümdeki 8 şarkının aranjesini Misha’nın yaptığı albümde, Devrim Karaoğlu ve Deeperise düzenlemeleri bulunuyor. Carpe Diem şahane bir şarkı olmuş, alt yapısı bambaşka. Günümüz pop müziğini basit bulanlara Hande Yener kaliteli bir tat sunuyor. Peki ama albümde neler var? Ben Aşk Sandım’a aşık oldum. Şahane bir şarkı, sert ve 80’lerin tınısı dolu. Bulut şarkısı da öyle. Depresif, elektronik ne dersen de her şeyiyle şahane. Senden Çok şarkısı ise klasik bir pop şarkısı değil kaliteli bir pop şarkısı. Aşk Elinde şarkısını ise Fikri Karayel ve Deeperise’ın dokunuşları zirveye çıkarmış. Hande’nin sesi bu şarkıda o kadar etkileyici ki şarkı hem dans ettiriyor hem uzaklara daldırıyor. Başka Dudaklar şarkısı ise Hande’nin ‘Hayrola’ ve ‘Hipnoz’ albümündeki şarkılar gibi. Dört dörtlük, hafif elektronik! Albümde slow şarkı yok değil. Boşuna adeta kalbimizi uzaklara götürecek. Şarkının alt yapısını ayakta alkışladım. Yolcu şarkısı da tatlı bir slow şarkı. Albümün gizli hiti olmak için Melekler ve Şeytanlar ile Kaç yarışıyor. Ben Melekler ve Şeytanlar şarkısını çok sevdim. Şarkının sert bir duruşu var ama Kaç şarkısı herkesin gönlünü kazanabilecek bir şarkı. Bu yüzdendir ki Kaç albümün gizli hitidir. Hande Yener şahane bir albüme imza atmış. 35 dakikalık bir albümde kaliteden ödün vermemiş. Ticari kaygıları bir kenara bırakmış, basit pop müziğin tabularını çöpe atmış. 2020’de böyle bir albüme imza atmak son derece cesaret işidir. Hande Yener yine fark yaratıyor, yine cesaret örneği gösteriyor.





GENÇ YILDIZLAR ARASINDA EN ÜRETKEN İSİM

Müzik dünyamızda onlarca genç yeteneğimiz var. Hepsi gerçekten pırıl pırıl yetenekler ama bir isim var ki hepsinden daha fazla ön planda. Çünkü üretebilen bir genç yetenek. Artık ona yetenek demek az kalıyor. Çünkü Bilal Sonses artık bir yıldız. Ürettiği her şarkı dikkat çekiyor, her şarkısı zirveye konuyor. Son olarak sözü ve müziği Hakan Gülbiten ve kendine, düzenlemesi ise yine kendi imzasını taşıyan Çat Kapı şarkısıyla Bilal Sonses dikkatleri üzerine çekti. Şarkının klibi 3. Haftasında 10 milyon izlenme oranına ulaştı. Amiyane bir söylem olabilir ama gerçekten Bilal Sonses bu işi gerçekten yapıyor. Arabesk ve pop karışımı bir şarkı, hafif trap esintisi de var. Trap müzik tarzının içini birçok insan boşalttı fakat Bilal Sonses bu tarzı çok güzel yaşatıyor. Birçok insan bu tarzın içini boşaltsa da Bilal Sonses’e bu şarkılar çok yakışıyor. Çünkü Bilal Sonses samimi bir isim. Şarkılarını yorumlarken sesindeki sıcaklığı herkes alıyor. Hem yeteneği hem sesiyle Bilal Sonses her neslin yıldızı olacaktır.





O SES TÜRKİYE İPTAL OLDU



O Ses Türkiye çekimlerinin 15 Ekim’de başlayacağını duyurmuştum. Fakat geçen Cumartesi alınan son karara göre O Ses Türkiye çekimleri iptal oldu. O Ses Türkiye’nin çekimleri pandemi dolayısıyla bu yıl yapılmayacak. Murat Boz, Hadise, Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk’ün sevenleri oysa ki çekimlerin başlayacağını duyunca çok mutlu olmuştu fakat alınan son karar biraz üzecek.





KIRMIZI ODA ZİRVEDE! HERCAİ FİNAL YAPABİLİR!

Pandemi öncesi Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Hercai idi. Fakat dizi yeni yayın dönemine iyi başladı dersem yalan olur. Üç haftadır Hercai’nin reytinglerine bakıyorum ve büyük düşüşü görüyorum. Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in başrollerinde oynadığı dizinin büyük bir hayran kitlesi var. Dizi Dünya’da da ilgiyle takip ediliyor fakat dizinin son 3 haftaki reytingleri 7. Ve 8. Sıralarda gidip geliyor. (Tabii bu reytingler çeşitli haber siteleri ve İnstagram sayfalarında paylaşıldığı kadarıyla.) Kırmızı Oda’nın başlamasıyla birlikte Hercai’de bir düşüş olduğu aşikar. Bakalım dizide reytinglerin yükselmesi için yenilik mi yapılacak yoksa dizi yayından mı kalkacak?







‘’UFUKTA DÜĞÜN VAR’’

İbrahim Tatlıses'e kız isteme yolu göründü. Oğlu İdo Tatlıses'in, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu ve şarkıcı İdo Tatlıses, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.Uçankuş TV'nin haberine göre 3 yıldır birliktelik yaşayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evlenmeye karar verdikleri öğrenildi.

Sosyal medyadaki birçok magazin sayfası ise ikilinin önümüzdeki kış evleneceğini iddia etti.



NİŞANLANDILAR

Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve uzun süredir birlikte olduğu Hande Ünal, sade bir törenle nişanlandı. Çifti bu mutlu gününe giden oyuncu arkadaşları da mutlu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz ve Serçe Sarayı gibi dizilerde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti. Ünlü oyuncu, müstakbel eşinin yaptığı tuzlu kahveyi içerken zor anlar yaşadı.



Zekeriyaköy'de aile arasında gerçekleşen törenle evliliğe ilk adımı atan çifti ailesi ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Koronavirüs tedbirlerinin alınarak gerçekleştirildiği nişan töreninde yüzükleri Şaşmaz'ın menajeri Ahmet Koraltürk taktı.