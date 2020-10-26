Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Zeynep Bastık & Emir Can İğrek – Dargın

2– Murda & Ezhel – Duman (prod. DJ Artz)

3– Bilal Sonses – Çat Kapı

4– İrem Derici – Yazsın Bana

5– Ece Ronay – Şiki Şiki

6– Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir – Kördüğüm

7– Ezhel – Allah'ından Bul (prod by Bugy & Dj Artz)



8– Oğuzhan Koç – Heyecandan

9– Bedo - Sana Ne ft. POS (Official Video)

10– Hande Yener – Aşk Sandım





PLATONİK AŞIK ‘ENES’



Geçen akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweetin hatırlatılmasıyla "Enes'de reddedilmişlik sendromu var, bana aşık o" dedi. Bilic, kendisi gibi fenomen olan Batur için "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var, reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor. Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor hak veriyorum ben olsam ben de bana aşık olurdum" dedi.

Danla Bilic'in bu sözlerinin ardından tüm gözler Enes Batur'a çevrildi ancak fenomenden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.





‘’SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM’’



Geçen gün Naz Elmas ile kısa bir sohbetim oldu. Ayrılık haberleriyle ilgili ne düşündüğünü algılamaya çalıştım. ''Nereden çıktığını anlamadık, eşimle çok mutluyum, ayrılık diye bir şey yok. Eşim tek başına doğada huzur bulmak diye paylaşım yaptı ve bunu gazeteciler yanlış yorumladı.'' dedi. Magazin dünyasında böyle yanlış anlaşılmalar oluyor. Ben Naz Elmas ve Erol Özmandıracı çiftini çok beğenenlerdenim. Bu arada Naz Elmas’a setlere dönmek planların arasında var mı? diye sorduğumda ‘’Corona döneminde eğer içime sinen bir proje olursa çok özlediğim setlere döneceğim. Mutlaka bir dizi yapacağım.’’ yanıtını verdi.



İkili Likya'da doğanın tadını çıkarırken Rixos'un düzenlediği yelkencilik yarışmasına katıldılar. Naz Elmas yarışmanın yüzü oldu.





AŞK MI PR MI?



Survivor Türkiye yarışmacılarından olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Genç çiftin birlikte yaşamak için Beşiktaş’ta ev kiraladığı iddia edildi. İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirasının ise 7 bin lira olduğu bile söylendi. Fakat Barış Murat Yağcı aşk iddialarıyla ilgili geçen gün "Biriyle görüntülenemiyorsam sevgilim yok demektir. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar. Nisa çok özel bir insan, kalbi temiz. Aynı menajerle çalıştığımız için hep bir aradayız. Bu durum ister istemez insanların gözünde bizi ilişki yaşıyor konumuna getirdi. ’’ açıklamasını yapmıştı. Yani bu haberler gerçeği yansıtmıyorsa ve gerçekten bir aşk yaşanmıyorsa geriye tek bir seçenek kalıyor. Pr… Neden olmasın? 'Survivor 2020' yarışmasıyla yıldızı parlayan Nisa ve Barış, Acun Ilıcalı'nın kuracağı dijital platformda birlikte yer alacağı söyleniyor. İkilinin gençlik dizisinde başrol oynayacağı iddia edilmişti. Aşk haberleri de ikiliye olan ilgiyi artırıyor… Hadi hayırlısı, Barış’ın açıklamasına inanmak zorundayız.





ALPER ATAKAN'IN YENİ KEŞFİ



Ünlü müzik adamı Alper Atakan kurucusu olduğu yapım şirketi Boss Records etiketi ile ilk star adayı Yansı'yı son dönemin başarılı isimlerinden Hande Ünsal'a ait 'Haklı Haksız' şarkısı ile müzikseverlerin beğenisine sundu. Uzun yıllardır müzik sektöründe yaptığı düzenleme ve prodüksiyon çalışmaları ile adını duyuran ünlü prodüktör Alper Atakan kendi müzik yapım şirketi 'Boss Records''u kurdu. Mehmet Erdem başta olmak üzere Demet Akalın, Ziynet Sali, Deniz Seki gibi birçok star ile çalışan ünlü prodüktör genç yeteneklere imkan sağlayacağı şirketin ilk star adayı olarak güzelliği, dikkat çekici fiziği ve büyüleyici sesi ile yeteneğine çok güvendiği adından söz ettireceğine, önünün çok açık olduğuna inandığı ''YANSI'' yı seçti. Ben Yansı'yı sevdim. Dile dolanacak bir şarkı. Nasıl da güzel nağmeler yapmış öyle. Hadi bakalım Haklı Haksız hayırlı olsun.





‘’DOĞUŞTAN MESAFEM VAR’’ DİYEN BOLUĞUR’A CEZA



Ülkemizde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı şu günlerde birçok kez sokakta maskesiz görüntülenen oyuncu Merve Boluğur ceza yedi. Pandemi sürecinde birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur için sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "maske takmama cezası verilsin" çağrısında bulunmuştu. "Doğuştan mesafem var" diyen ünlü oyuncuya iki kez 900 lira ceza kesildiği öğrenildi.





YASAK ELMA’DAN 5 OYUNCU AYRILDI

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Başrol oyuncusu Talat Bulut’un ardından Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğa Yıldız da diziye veda etti. Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam konuyla ilgili, ‘’Güçlü kadınların var olduğu bir diziyiz, senaristler ve yapımcılar böyle karar vermiş. Bizler de son dakika öğrendik.’’ İfadelerini kullandı. Yasak Elma’yı sevilen yapan Ender ve Yıldız idi. Bakalım bu değişiklikler dizinin reytingine nasıl yansıyacak? Dizi reytinglerde düşüş yaşamazsa yayın hayatına devam eder ama dizi reytinginde düşüş yaşarsa bence yayından kaldırılır.







Hünel kardeşlerin acı günü



Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşlerin corona virüse yakalanan babası Mehmet Fevzi Hünel'den acı haber geldi. Bir süredir tedavi gören Mehmet Fevzi Hünel, yaşamını yitirdi. Aslı Hünel, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Babasının bir fotoğrafını yayınlayan Hünel, "Canım, biricik babamızı kaybettik... Celaliye Mezarlığı'na ikindide defnediyoruz" ifadelerini kullandı. Saruhan Hünel de, "Canım babamızı bu sabah kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin" açıklamasını yaptı. Takipçileri ise Hünel kardeşlere başsağlığı mesajlarıyla destek oldu. Mekanı cennet olsun, Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Allah yardımcıları olsun.





TİLBE SONSES DÜETİ 6 KASIM'DA!



Müzik dünyasının belki de en merak edilen düet çalışmasının çıkış tarihi belli oldu. Yıldız Tilbe ve Bilal Sonses uzun zamandır merak edilen bir düet çalışması içerisindeydi. İkilinin ''Hasbelkader'' adlı düeti 6 Kasım Cuma günü tüm dijital platformlarda olacak. Sözü ve müziği Bilal Sonses'e, düzenlemesi Denizkan Boz'a ait şarkıya şimdiden hit gözüyle bakılıyor. Ben bu haberi duyar duymaz çok heyecanlandım. Yeni neslin ve her neslin buluştuğu düet tadından yenmez. Beklenti büyük, gelsin 6 Kasım!