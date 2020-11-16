Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– İrem Derici – Yazsın Bana

2– Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir – Kördüğüm

3– Ezhel – Allah'ından Bul (prod by Bugy & Dj Artz)

4– MEG – Yaralarımı Sar Ölmeyim

5– Bedo - Sana Ne ft. POS

6– Mabel Matiz – Toy

7– Yansı – Haklı Haksız

8– Hande Yener – Aşk Sandım

9– Ömer Topçu – Masal

10– Tuğkan – Kusura Bakma





ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALI

Deniz Seki İbrahim Tatlıses'in İbo Show programına konuk oldu. Seki programda Nereden Bileceksiniz şarkısını yorumladı. Sosyal medyada Deniz Seki'nin bu yorumu pek beğenilmedi.

Seki için “detone show” diyen şarkıcı Çağla’ya Deniz Seki ise “Kendisine ait bir şarkısı bile olmayan Vücuduyla bir yerlere gelmeye çalışan kadın mı söylüyor bana bunları” diye cevap vermişti. Bir kadının bir kadını belden aşağı vurduğu bu açıklamayı ben çok garipsedim. Deniz Seki'ye sorarım; 'Türkiye'de ve Dünya'da sanatçıların vücutları hep ön planda değil mi?' ''Yakışıklı olmayanı güzel olmayanı desteklemeyenler hangi müzik patronları?'' Hadi diyelim ki Çağla'nın sesi çok kötü, hadi Çağla olay olmak için detone yorumunu yapmış olsun. Verilecek cevap bu mudur? Bir kadın bir kadını vücuduyla vuruyorsa biz o zaman hiç kadın haklarından söz etmeyelim, kadın haklarını savunmayalım. Yapmayın siz de onu sesiyle eleştirin ama vücut kavramı her yere çekilir. Yalnız yıllardır hiçbir sanatçının da detone olduğunu kabul ettiğini görmedim. Biri de çıksın desin ki ''Kardeşim ben detone oldum, olabilir. Bugün detone olurum yarın olmam!'' Biriniz de kabul edin.





AZERBAYCAN İÇİN BESTELEDİ!

Genç ve başarılı müzisyen ''Ender Güney'' önceki gün Azerbaycan'ın kazandığı büyük zaferi kendi bestelediği şarkısıyla kutlayarak Türkiye - Azerbaycan kardeşliğini dinleyelerin kalplerinde hissettirdi.Azerbaycan ordusu ve milleti için kolları sıvayan ve kısa süre içinde şarkı besteleyerek tüm sosyal mecralarda sevenleriyle paylaşan ''Ender Güney''; şarkısının melodileriyle duygulara tercüman oldu.

Türkiye'nin en popüler müzik yapım şirketlerinden Wediacorp Music işbirliğiyle yayınlanan video klip kısa sürede çok sevildi.

''Ender Güney''in Zafer şarkısının video klibi Ender Güney YouTube kanalında yayında! Gündeme kayıtsız kalmayan şarkıcılara bayılıyorum. Helal olsun Ender Güney!

TARZI ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu ''Her Yer Karanlık'' ve ''Unutamıyorum'' şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken, radyo ve dijital müzik listelerinde kısa sürede kalıcı bir yer edinerek çok sevilen genç sanatçı ''Günay Aksoy''; yepyeni projesi ''Ya Ya Ya'' ile sevenleriyle yeniden buluştu.Sözü ve müziği Vatan Aksoy'a ait olan şarkının farklı ve alışılmışın dışında enerjisi müzikseverlere çok iyi gelecek.

Rengarenk kostümler, makyajlar ve eğlenceli danslarıyla dikkat çeken klip Londra'da Bybiggz tarafından çekildi. Günay'ın enerjisi ve yeteneği bambaşka. TikTok kitlesi de şarkılarını çok sevmek de radyo dinleyicisi de. Yeni şarkısıyla da yine milyonlarca dinlenecektir.

Mustafa Bulut "Kurşun" dizisinin çekimlerine hazır

Ünlü golfçü Mustafa Bulut, senaryosu bittiği ve "Kurşun" dizisinin çekimleri için gün saydığı döneme girdi.

Son hazırlıklarını yapan Mustafa Bulut, başrolünü oynayacağı "Mafya Babası" karakteri için atış eğitimlerini tamamladı.

Yoğun bir hazırlık içerisinde olan Bulut, 13 bölümlük sezonun hikayesinin çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirecek. İzleyiciyi büyük sürprizlerin beklediği dizi, geçmişten gelen acının intikama dönüştüğü ve içini hırs bürümüş bir mafya babasının yapacaklarının sınırı olmamasını, aynı zamanda kendi hayatından demeçler olduğu, dünden bugüne tüm başarılarını konu alıyor.

Mustafa Bulut dizisi için birçok ünlü oyuncuyla görüşmeler yaptığını ve görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Dizi, oyuncu kadrosunun profesyonelliği ile izleyicileri ekranlara kilitleyerek dizi sektöründe iddialı bir çıkış yapacağa benziyor.

MasterChef Esra bu vedayı hak etmedi

MasterChef yarışmasında yavaş yavaş büyük finale doğru gidiliyor. Geçen akşam eleme gecesinde Esra, Barbaros ve Eray son üçe kalmıştı ve elenmemek için yarışmıştı. Bu üç isimde aslında elenmeyi hak etmiyordu, o potada yer almamalıydı. Esra her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan birisiyken güçsüz yarışmacıların birlik olmasıyla o potada yer aldı. Esra gerçekten bu vedayı hak etmemişti. Barbaros da Esra veda etmeden tam olarak da bunu söylüyordu. Esra anaç ruhuyla bize gayet güzel bir rekabet izletti. Eminim ki adını çok sık duyacağız başarılarla...





2 GÜNDE 2 KLİP

Türk pop müziğin en önemli ve özel kadın vokallerinden Işın Karaca, yakın zamanda hayranlarının sabırsızlıkla beklediği şarkılarını yayınlıyor. Sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz aylarda duyurusunu yapan Karaca, çıkış tarihini 20 Kasım Cuma olarak açıkladı. 1 yıldır üzerinde çalıştığı yepyeni Karaca şarkılarının bir diğer özelliği söz ve müziğini sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile hazırlamış olması.

Işın Karaca iki şarkıdan oluşan Ep'sinde yer alan 'Mevzu Aşksa' ve 'Nazarlandanmış' için kamera karşısına geçerek iki günde iki video klip çekti. Aynı gün yeni imaj fotoğraflarını içinde objektif karşısına geçen ünlü sanatçı Ep'sini kendi yapım şirketi Akış Production ve Dmc ortaklığı ile müzikseverlerin beğenisine sunacak.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Şarkıcı İrem Derici, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Derici, haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı İrem Derici de koronavirüse yakalandı. Derici, test sonucunu sosyal medya hesabından "Senin Hastan" şarkısı eşliğinde paylaştı. Şarkıcıya takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. İrem Derici'ye geçmiş olsun diliyorum, o neleri atlatmadı yastan da çıkar karantinadan da çıkar. Hem de zirvede çıkar. Şarkı yıkılıyor, klip yıkılıyor. Herşeyiyle dört dörtlük. Uzun zamandır içime sine sine dinlediğim bir İrem Derici şarkısı olmuş.

BİR ÖĞRETMENİN MÜZİĞE OLAN TUTKUSU

Onur Akannaç Sen Bana Gelme adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıya Mansur Mutlu yönetmenliğinde klip çeken Onur Akannaç müziğe ilgi meslek tanımıyor diyor.

Müziğin içinde dünyaya gelen Onur Akannaç babasıyla birlikte saz çalarak müziğe olan ilgisini keşfetmiş.

İlk bestesi olan Sen Bana Gelme'yi Akannaç, ''Benim için manası derin, yaşanmışlıkları var, düşe kalka öğrenilen, tecrübeler oluşan duygular sayesinde bu şarkımı yazdım.'' dedi.

KÜVET SAHNESİ ÇOK KONUŞULDU

BluTV'nin bu sezon dikkat çeken projelerinden 'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'nde 'Savaş' rolündeki Boran Kuzum ve 'Helen' rolündeki Miray Daner'in küvet sahnesi gündem oldu.

Nejat İşler'in başrolde olduğu dizinin 3. bölümünde Daner ve Kuzum'un küvet sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Birbirlerine aşık olan iki kişiyi canlandıran oyuncuların öpüşme sahneleri ve küvetteki romantik anları hayranlarının gündemindeydi.

Kuzum ve Daner'in birbirine yakıştıran sosyal medya kullanıcıları ikinin arasında aşk olup olmadığını da merak ediyor. Daner daha önceki açıklamalarında, "Boran'la aramızda aşk, yok sadece arkadaşız" demişti.