Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Ege Balkız & Burry Soprano – Affet Beni Sevgilim

2– Emir Can İğrek – Kor

3– Batuflex – Dalga



4– Merve Özbey – Yerle Yeksan

5– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim

6– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

7– Cakal – Mahvettim

8– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

9– Soner Sarıkabadayı – Tamamlayamayabiliyorum

10– Artz & Bugy – Hayrola feat. Ezhel





TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI



Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri" serisinde hafta sonu on birinci ve on ikinci konserleri için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeydi.

"Söz&Müzik: Tan Taşçı" serisinin İstanbul konserleri son haftasına girerken, İstanbullular hafta sonu Harbiye'yi doldurdu. Cumartesi ve pazar üst üste yine iki sold out konsere imza atan Tan Taşçı, "Bu Kasım ayında soğuk falan dinlemeden geliyorsunuz ya, bizi mest ediyorsunuz. Hiç aşık olmamışlarsa, bu Kasım günü burada ne yaptığımızı da, yıllardır kendi içimizde neler paylaştığımızı, birbirimize nasıl mesaj olduğumuzu da anlayamazlar. Konserleri de siz uzattınız. Çok teşekkür ederim." diyerek seyircilerine teşekkür etti.

İLK SANATÇI O OLDU

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 16 Temmuz'da başlayan Harbiye serisini 14 Kasım'da toplam 16 konser ile tamamlayan Tan Taşçı, tüm zamanların Harbiye rekorunu kırdı. Bugüne kadar verdiği 12 konserin ardından 9,12,13,14 vereceği konserler ile Harbiye'de 16 konser veren ilk sanatçı olacak.

TRENDLERDE ZİRVEDE



İlk single çalışması ‘Peşimde’ ile listeleri alt üst edip herkesi şaşkına çeviren, 10 gün boyunca 13 ülkenin trend videolar listelerinde zirvede kalarak olağanüstü başarı yakalayan ünlü fenomen KERİMCAN DURMAZ ikinci profesyonel stüdyo çalışması ‘VİDA LOCA’ ile yine çok iddialı. ‘Peşimde’nin yakaladığı başarı ile zafer coşkusu devam ederken yaklaşık 2 aydır yeni şarkısı ‘VİDA LOCA’nın hazırlıklarını sürdüren KERİMCAN DURMAZ ‘VİDA LOCA’yı ve çok konuşulacak video klibini müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyor.

Aylardır konser maratonundan kalan zamanları stüdyoda geçiren Durmaz, Yase ve Jako ile şarkının sözlerini tamamladı. ‘Vida Loca’nın müziği Kerimcan Durmaz, Aerro, Yase ve Jako imzası taşırken aranjesi ise son dönemin başarılı isimlerinden müziğinide beraber yaptıkları Aerro tarafından yapıldı.

KERİMCAN DURMAZ ‘Vida Loca’ nın klibinde yine olay yaratacak dev prodüksiyona imza attı. ‘VİDA LOCA’ nın video klibinin görsel, sanat ve prodüksiyon çalışmaları tam bir ay sürdü. 130 kişilik profesyonel bir ekip ile hazırlanan klibin yönetmenliğini de Ramazan Arslankaya üstlendi. Her sahnesinde ayrı gizli mesaj içeren klipte, her sahne ve dekor için özel kostümler tasarlanıp dikildi. Çekimlerde ay sahnesi üç günde hazırlandı ve 60 ton kum kullanıldı.





ÜRETMEYE DEVAM

Genç ve başarılı şarkıcı Irmak Arıcı, yeni çalışması “Asık Suratım”ı sevenleriyle buluşturdu.

Yayınladığı hit şarkılarıyla herkesin beğenisini kazanan ve dijital dünyada tıklanma rekorları kıran güzel şarkıcı Irmak Arıcı, hitlerine bir yenisini daha ekliyor. Düzenlemesi Mustafa Ceceli imzası taşıyan “Asık Suratım” üzgün bir kadının duygularını eğlenceli bir melodiyle anlatıyor.

Beykoz’da bir platoda çekilen videonun klip yönetmenliğini Murad Küçük üstlenirken, şarkının sözü ve müziği Rıza Pera'ya ait.



DİCLE OLCAY NEYLEYİM İSTANBUL'U

Dicle Olcay; YouTube kanalında akustik coverlarını yayınlamaya ve müzikseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

Dicle Olcay'ın yorumuyla Neyleyim İstanbul'u tüm dijital platformlarda yayında..





Zirvelerin Zamansız Müzisyeni Unutulmaz Eseriyle Dinleyiciyi Selamlıyor!

İmza attığı tüm şarkıları müzik listelerinin zirvesine taşıyan, milyonların duygularına hitap etmeyi başaran ve müziğiyle eserlerini zamansızlaştıran Doğu, 90’lara damga vuran ve aranjesi de kendisine ait olan “Sana Bir Şey Olmasın” isimli çalışmayı yeniden yorumladı. Dönemin en çok dinlenen çalışmalarından “Sana Bir Şey Olmasın”ın sözü ve bestesi müzik sektörünün değerli isimlerinden Cengiz Erinç’e ait.

1999 yılında Rafet El Roman aranjesi ile profesyonel hayatına başlayan başarılı müzik insanın yüzlerce albümde aranjörü, prodüktörü ve bestekarı olarak yer aldı. Serkan Kaya ve bir çok ünlüyü piyasaya kazandıran prodüktör ve aranjör Doğu, 2005 yılında “Yaktım Gemileri” şarkısı ile solistlik hayatına başladı. En çok sevilen şarkıları arasında “Yaktım Gemileri”, “Dönemem Asla”, Azer Bülbül ve Zerrin Özer'in seslendirdiği “Duygularım Darmadağın”, Ümit Yaşar'ın seslendirdiği “Sever Misin Yeniden”, “Rüya”, Kader'in seslendirdiği “Gururlu Ol” sayılabilir. Müzik camiasının saygın isimlerindendir.





KÜLLERİNDEN DOĞDU



Oyuncu Hande Ataizi’nin Camdaki Kız dizisindeki performansına bayılıyorum. Z kuşağı bir birey olarak onu Ruhsar dizisiyle hatırlıyorum. E bir de sunduğu evlilik programıyla. Fakat Hande Ataizi herkesin yapamayacağı geri dönüşü layığıyla yaptı. Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat vererek adeta dizinin bel kemiğini oluşturuyor. Rolünün de hakkını veriyor. Demek ki neymiş; efsaneler ölmezmiş.





SEMA ERGENEKON’A BİR ALKIŞ



Yargı dizisini her Pazar kaçırmadan soluksuz bir şekilde izliyorum. Dizinin her bölümünün final sahnesinde şok olmanın gururunu yaşıyorum. Aslında bize bu gururu Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon yaşatıyor. Hayır, bizi bir insan daha fazla ne kadar şaşırtabilir? Nasıl bir hayal dünyasına sahip? Nereden geliyor bu ilham perileri? Şahanesin, yeteneğin daim olsun. Uzun zamandır bir Türk dizisini bu kadar iple çekerek beklememiştim. Yeni bölümü bekliyorum, fragman sayılarını 3’e 4’e mi çıkarsanız?





GELECEKTE ARDA’YI ÇOK KONUŞACAĞIZ



Yargı dizisinde genç oyuncu Arda Anarat’ın başarılı performansına dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Çınar’ın başı dertten kurtulmuyor. Yargı dizisinde Çınar’a da Arda Anarat hayat veriyor. Oyunculuk yeteneği harika. Yeni nesil gençler arasında böyle bir karakteri canlandırmak zordur. Çünkü Arda bu karakteri adeta içinde yaşıyor ve seyirciye de bu geçiyor. Gerçekten o karakterin durumunu önce kendi yaşıyor sonra bize yaşatıyor. Geleceğin umut vaadeden isimlerinden birisi olacak. Jön bile olabilir. Arda Anarat'ı gelecekte çok konuşacağız. Mükemmelsin genç!