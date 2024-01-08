Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 12 Aralık 2023'te Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından tutuklandı.

İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi.

Avukatların itirazı üzerine sanıklar, 27 Aralık'ta adli kontrolle serbest bırakıldı.

Davanın ilk duruşması yarın Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

İddianameden

İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.