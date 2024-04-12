Van

İlçede üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Kurubaş, Dilekli, Güngör, Cumhuriyet Mahalleleriyle Doğanlı ve Kadıköy köylerinde bazı evleri su bastı.

Vatandaşların evlerine girip çıkmakta zorlandığı ilçede, bazı iş yerlerini de su bastı, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Tarım arazilerinin de su altında kaldığı ilçede, bazı yollarda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yollarda biriken toprak yığını ve kaya parçalarını temizledi.

İlçe sakinlerinden Mehmet Aslan, bölgenin bu yıl iyi yağış aldığını söyledi.

Birçok noktada su birikintilerinin oluştuğunu belirten Aslan, "Yağışlar nedeniyle evler su altında kaldı. Bazı noktalarda evlere giremiyoruz. Evlerini tahliye edenler bile oldu. Yağışların birkaç gün daha süreceği belirtiliyor." dedi.