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Minibüs ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, Karayolları 114. Şube Şefliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Tanker sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazanın yaşandığı bölgeden geçen Haci İnal idaresindeki 47 LF 541 plakalı minibüs de olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride kontrolden çıkarak yamaca çarptı.

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