İSTANBUL- Haliç Üniversitesi bilim, teknoloji ve sanat alanlarında sürdürdüğü modern eğitim modelleri ile başarılı projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Grafik Tasarım bölümü öğrenci ve akademisyenlerinin ortak çalışması olan iki dijital sergi kendinden söz ettirmeyi başardı. Büyük ilgi ile karşılanan sergilerden ilki, Mart ayında “Ekinoks 2” ismi ile 15 ülkeden 139 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitenin Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin düzenlediği çevrim içi sergi Haliç Üniversitesi 5. Levent kampüsünün dijital olarak modellenmesiyle tasarlandı. Yılda iki kez gerçekleşen doğa olayı olan ekinokstan ilham alınarak düzenlenen sergide, toplumsal duyarlılık konusunda sanatın önemine vurgu yapıldı. Bir fotoğraf karesinin ya da bir resmin insanların duyarlılık düzeylerini nasıl yükseltebileceğinin ve sanatın duygu dünyasını nasıl zenginleştirildiğinin anlatıldığı uluslararası katılımlı sergi, Haliç Üniversitesi aracılığıyla sanatseverler ile buluştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında hazırladığı bir diğer sergi ise “Stop Violence Against Women” adıyla Atatürk Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirildi. Mayıs ayında ziyarete açılan sergi, kadın temalı eserler ile ön plana çıktı. Farklı afiş tasarımlarının olduğu dijital sergide; kadının toplumsal hayattaki yerine, kadına yönelik şiddete, kadın haklarına ve kadın cinayetlerine vurgu yapıldı. Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, sanatseverlerden tam not aldı. Haliç Üniversitesi akademisyenlerinin de katkı sağladığı dijital sergi, sanat eğitimi çevrelerince; farkındalık kavramını odağına alması, üniversitelerarası iş birliği ile hazırlanan kolektif bir çalışma olması ve Batı ile Doğu’nun perspektiflerinin bir araya getirilmesi açısından önemli bir proje olarak değerlendirildi.

HABER: METE YILMAZ