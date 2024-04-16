TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ozan Çağı Sarıkaya ve İlknur Çakar hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Seride 2-0 önde olan Halkbank, yarınki mücadeleyi kazanması halinde 10. şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe Parolapara ise şampiyonluk mücadelesini beşinci ve son maça taşımaya çalışacak.

Nimir Abdelaziz: "Bu yıl şampiyonluğu kazanmak için çok çaba gösterdik"

Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamada, takım kaptanı Nimir Abdelaziz'in görüşlerine yer verildi.

Şampiyonluğa bir galibiyet uzakta olduklarını aktaran Nimir, "Bu yıl şampiyonluğu kazanmak için çok çaba gösterdik. Tüm takımların, özellikle de rakibimiz Fenerbahçe'nin verdiği emeğe, döktüğü tere saygı duyuyoruz. Buna karşın, ligi lider bitiren, Türkiye Kupası'nı kazanan takımımıza şampiyonluğun yakışacağına inanıyor ve istiyoruz. Bu inancın sahaya nasıl yansıdığını maçta göreceğiz. Sayın Genel Müdürümüz başta olmak üzere camiamızı mutlu etmek adına elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.