Haber: Damla Oya Erman

Bu tarihi kılıç, Sankta Anna Kilisesi'nin eski yerindeki bir mezarın içinde, bir adamın iskelet kalıntılarıyla birlikte bulundu.

1494-1503 yılları arasında Danimarka Kraliçesi Christina of Saxony'nin destekleriyle inşa edilen kilise ve manastır, 1531'de şehir yönetimi tarafından kapatıldıktan sonra hastane ve ardından cephane olarak kullanıldı. Ancak 1619'daki bir yangında şehrin büyük bir kısmının yok olmasıyla korunan binalar da tahrip oldu.

Mezar, kilisenin Fransisken düzeni tarafından işletildiği dönemde güney yan gemide bulunuyordu. Daha önceki kazılarda kiliseyle ilişkilendirilen 49 mezar tespit edilmiş olsa da, Lilla Torg merkezi içinde bulunan bu kılıç, bireyin soylu bir doğumlu olduğuna işaret ediyor.

1.3 metre uzunluğundaki kılıç, sol tarafta bulunan bireyin yanında ortaya çıktı ve üzerinde iki ince haçla süslenmişti. Yapılan X-ışını görüntüleme çalışmaları, süslemelerin değerli metaller kullanılarak yapıldığını ortaya koydu.

"Bu olağandışı bir buluntu ve bu tür kılıçları içeren mezarlara, asil doğumlu yüksek rütbeli kişiler aittir. Benzer kılıçlardan birkaç tanesi daha önce İsveç'teki Lund'daki Orta Çağ Fransisken manastırında bulunmuştur" diyen Kulturmiljö Halland yetkilileri, kılıcın daha fazla inceleme için çıkarıldığını ve koruma için Gothenburg'daki Studio Västsvensk Konservering'e gönderileceğini açıkladı.