Haber: Mert Osman Erman

Fırtına, eyaletin bazı bölgelerinde 17,7 cm'ye kadar yağmur bıraktı.

Salı akşamı geç saatlere kadar fırtına tropikal depresyona düşürüldü, ancak yoğun yağmurlar devam etti.

Salı gecesi Lone Star eyaletinde 23.000'den fazla kişi elektriksiz kaldı.

Texas sel felaketi, güneybatı ABD'nin bazı bölgelerini sel bastırdıktan bir gün sonra meydana geldi.

Kaliforniya ve Nevada, yaygın sel felaketine neden olan Storm Hilary'den tarihi miktarda yağmur aldıktan sonra Salı günü temizlik yapmaktaydı.

Tropical Storm Harold, Meksika Körfezi'ndeki Padre Adası'na Salı sabahı yerel saatle karaya çıktı.

Tropikal fırtına uyarıları Rio Grande Nehri'nden - eyaletin güney sınırı boyunca - yaklaşık 400 km kuzeyde, Port O'Connor topluluğuna kadar verilmişti.

NWS, dağınık şiddetli yağış vakalarının hala tehdit oluşturduğunu belirtti.

Texas Valisi Greg Abbott, eyaletin acil durum kaynaklarını, kurtarma botları, arama kurtarma ekipleri ve eyalet Ulusal Muhafızından takımları da içeren bir şekilde devreye soktuğunu açıkladı.

Corpus Christi dışında saatte 59 mil hızla rüzgar esiyor olarak rapor edildi.

Fırtınanın, sıcak ve kuru Texas manzarasının batısına doğru ilerledikçe yağmur, rüzgar ve dolu taşımaya devam etmesi bekleniyor.

Yağmurun Çarşamba günü azalması bekleniyor

Texaslılar sel felaketi ile başa çıkarken, hava yetkilileri şu anda Dominik Cumhuriyeti'nin sahilinden 230 mil uzaklıkta olan başka bir tropikal fırtına olan Franklin'den bahsetti.

Franklin'den tahminlere göre Puerto Rico'ya Çarşamba gününden itibaren 15 cm'ye kadar yağmur düşmesi bekleniyor.

İklim değişikliğinin fırtınaların sıklığına etkisi hala net değil, ancak deniz yüzeyi sıcaklıklarının artması havayı ısıtır ve daha fazla enerji sağlayarak kasırgaları, siklonları ve tayfunları sürmek için daha fazla olasılık yaratır. Sonuç olarak, bunlar daha yoğun ve daha aşırı yağışlı olabilir.

Dünya endüstri çağı başladığından bu yana yaklaşık olarak 1,1C kadar ısındı ve hükümetler dünya genelinde emisyonlarda keskin düşüşler yapmadıkça sıcaklıklar artmaya devam edecektir.