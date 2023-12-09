Haber: Damla Oya Erman

Rock Island Auction Company (RIAC) tarafından 2022'de düzenlenen müzayede sırasında, Harrison Ford'un "Star Wars: Yeni Bir Umut" filminde Han Solo karakterini canlandırırken kullandığı blaster, 1.057.500 dolarlık fiyatla satılarak dünya rekorunu elde etti. Bu müzayede başarısı, "Guinness Dünya Rekorları 2024" kitabında "Müzayedeyle Satılan En Pahalı Prop Silah" kategorisinde yer alacak.

Film çekimleri sonrasında kaybolan BlasTech DL-44 Heavy Blaster, 1976 yapımı film tamamlandıktan sonra kaybolmuş ve bir sonraki iki film için yeni blaster'lar yapılmıştı. RIAC'ın belirttiğine göre, Londra merkezli prop şirketi Bapty & Co.'nun yeni sahibi Terry Watts, propu şirket envanterinde buldu.

Rock Island Auction Company, film için yapılan üç orijinal blaster'dan günümüze ulaşan tek örneğin bu olduğunu iddia ediyor. Değeri müzayede öncesinde 300.000 ila 500.000 dolar arasında tahmin edilen bu blaster, 1 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı.

Rock Island Auction Company Başkanı Kevin Hogan, "Star Wars" koleksiyonlarının ne kadar talep gördüğünü bilerek, Han Solo'nun blaster'ına büyük ilgi beklediklerini söyledi. Hogan, "Star Wars koleksiyonlarının ne kadar arandığını bildiğimiz için Han Solo'nun blaster'ına büyük ilgi bekledik, ancak bununla Guinness Dünya Rekorları unvanını kazanacağımızı hayal edemezdik. Bu, alıcılarımıza sunduğumuz kalitenin bir kanıtı ve bu kadar önemli bir platformda tanınmak inanılmaz," dedi.

Orijinal prop silah, Frank Sinatra'nın "Naked Runner" filminde kullandığı Mauser C96 süpürge saplı tabanca modeline dayanıyordu ve "Star Wars" set dekoratörü Roger Christian ve silah ustası Carl Schmidt tarafından yapıldı. Silah, daha sonra "Kahraman" prop olarak adlandırıldı ve sinema tarihindeki en tanınan silahlar arasında kabul edildi.

"Star Wars" serisi, ilk bölümüyle bir franchise başlatarak izleyicileri dört on yıldan fazla süredir etkisi altına aldı. 11 film, video oyunları, 16 televizyon programı, beş belgesel ve daha fazlası, tüm bunlar Disney+ platformunda mevcut. Hogan, "Star Wars koleksiyonlarının ne kadar arandığını bildiğimiz için Han Solo'nun blaster'ına büyük ilgi bekledik. Bu müzayede için oluşturulan heyecan ve destek için minnettarız. Bu, koleksiyon ve kaliteli silahlar için büyüyen pazarların başka bir göstergesi," dedi.