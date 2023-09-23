Haber: Duha Sena Oskay

Sussex haber Dükü'nün, aralarındaki anlaşmazlığa son vermek amacıyla babasının uzattığı zeytin dalını geri çevirdiği bildirildi.

Dük, ülke genelinde ağır hasta çocukların ilham verici niteliklerini kutlayan bir yardım kuruluşu olan yıllık WellChild Ödülleri için Birleşik Krallık'a döndü. 38 yaşındaki adam, 15 yıldır hayır kurumunun patronu. Chelsea'deki ödül töreni, Kraliçe'nin ölüm yıldönümünden bir gün önce Harry'nin Invictus Oyunları için Düsseldorf'a uçmasıyla gerçekleşti.

Prens aynı zamanda bu yılın Haziran ayında Frogmore Cottage'ın anahtarlarını da iade etmek zorunda kaldı; bu da Sussex Dükü'nün, İngiltere'deki bir gecelik konaklaması sırasında kraliyetin Londra'daki mülklerinden birinde kalmasına izin verilip verilmeyeceğini Kral'ın ofisine sormak zorunda kaldığı anlamına geliyor. Ancak kendisine, ev personelinin ve güvenliğin çoğu Highlands'de olduğundan, ailenin Londra'daki evlerinden veya Windsor Kalesi'nden hiçbirinin müsait olmadığı söylendi.

Harry'ye , Balmoral'daki özel aile zamanlarında Charles ve Kraliçe Camilla'ya katılmasının memnuniyetle karşılanacağı söylendi ; bu, Harry'nin taç giyme töreninden bu yana ilk kez babası ve üvey annesiyle vakit geçirdiğini görecekti. Ancak iddiaya göre hükümdara, seyahat planının bunu "imkansız" hale getirdiğini bildirdi. Harry'nin bunun yerine, yanında herhangi bir aile üyesi olmadan, tek başına kısa bir nöbet tuttuğu bildirildi.

Harry, Charles ve William'la en son 6 Mayıs'taki Kral'ın taç giyme töreninde birlikteydi. Kardeşler, Kraliçe'nin cenazesinden sonra Windsor Kalesi'nde çiçekleri izlerken eşleri Kate ve Meghan'a da katıldılar. Ayrıca Dük'ün bu yılın başlarında otobiyografisi Spare'i yayınlamasından bu yana Harry ve William'ın iletişim halinde olmadığı da anlaşılıyor.

Harry daha önce anılarında ve Netflix dizisi 'Harry and Meghan'da kraliyet ailesi hakkında konuşmuştu ancak bir röportaj sırasında aileyi tekrar eleştirdiği ortaya çıktı. Prens'in kurduğu Invictus Oyunlarını konu alan Netflix şovu Heart of Invictus'a verdiği bir röportajda konuşan Harry, annesi Prenses Dianna'nın henüz 12 yaşındayken ölmesinin ardından "hiçbir destek yapısına sahip olmadığını" belirtti.