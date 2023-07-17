İSTANBUL- YBY Woods, sinemaseverler için Ormanda Sinema etkinlikleri düzenliyor. Açık hava sinemasını dünya standartlarında deneyimlerle sunan YBY Woods, başta Harry Potter olmak üzere Ron Weasley, Lord Voldemort, Albus Dumbledore, Profesör Quirell ve tüm film karakterlerini 17 Temmuz Çarşamba akşamı “Harry Potter ve Felsefe Taşı” filmi ile beyaz perdeye taşıyor.

Kitaplarıyla ve filmleriyle tüm dünyayı etkisi altına alan, her yaştan insanı kendine hayran bırakan Harry Potter’in büyülü dünyasının kapıları, yıldızların altında Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz havasında açılıyor. Serinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı için hazırlanan konsept film gösteriminde dileyenler kendi içeceklerini de yanında getirebiliyor. Kapılarını 15.00’te açacak YBY Woods’ta misafirlerini keyifli aktiviteler ve Harry Potter hayranları için sürprizler bekliyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL