Haber: Damla Oya Erman

İngiltere Başbakanı Tony Blair'in emriyle Irak'a giriş yapmış, yerel yönetimleri ve okulları 'homoseksüelliği teşvik etmekten' men eden yasak kalkmış, ve Myspace gibi bir sosyal medya sitesi başlamıştı - bu olaylar, son 30 yıl boyunca şehrin moda sahnesinin nasıl evrildiğinin arka planını oluşturuyor.

Bu dönemlere dair hatırlatmalar, Design Museum'un "Rebel: 30 Yılın Londra Modası" adlı yeni sergisinde bulunan bir zaman çizelgesinde yer alıyor. Bu olayların dahil edilmesi son derece önemli ve şehrin moda sahnesinin son otuz yıl içinde nasıl uluslararası tanınmış yeni yeteneklerin merkezi haline geldiğini vurguluyor.

Serginin küratörlerinden biri olan Rebecca Lewin, "Newgen 1993 yılında, İngiltere'nin ekonomik durgunluk içinde olduğu gerçeğine bir yanıt olarak başlatıldı" dedi. "İngiltere'deki okullardan mezun olan tasarımcıların beklentisi işlerin başka yerlerde, yurtdışındaki moda evlerinde olduğuydu." Bu nedenle, British Fashion Council (BFC), bu tasarımcıları korumaya karar verdi ve Londra Moda Haftası sırasında basın ve alıcılara altı genç markayı tanıtmak üzere The Ritz otelinde bir süitte sergiledi. Newgen böylece doğdu.

Sergi, kariyerlerinin başlangıcındaki yaklaşık 300 tasarımcı tarafından yapılan giysileri ve eşyaları sergiliyor. Bu tasarımcılardan birçoğu Grace Wales Bonner, JW Anderson, Kim Jones, Mary Katrantzou, Duro Olowu, Richard Quinn ve Simone Rocha gibi tanınmış isimlere dönüşmüşlerdir. Ayrıca McQueen'in arkadaşı ve işbirlikçisi Simon Ungless, kaybolan ilk koleksiyondan parçaları yeniden üretmiş, Lee ile birlikte ilk koleksiyonundan daha önce görülmemiş fotoğraflar, ses kayıtları ve erken medya kapsamı ile birlikte sergilenmektedir.

Sergi aynı zamanda tasarımcıların Londra'yı neden seçtiklerini ve hangi mekanların onları ilham verdiğini de inceliyor. Özellikle şehrin kulüp kültürüne odaklanan sergi, eski afişler ve video görüntüleri ile genç tasarımcılar Martine Rose, Charles Jeffrey'in LOVERBOY markası ve Nasir Mazhar gibi isimlerle olan sıkı ilişkisini vurguluyor.

Sergi, güzel, yenilikçi ve bazen tamamen farklı tasarımları içeren giysilerin geniş bir koleksiyonunu sunsa da, küratörün belirttiği gibi, her parçanın arkasındaki daha geniş hikayeler ve değişkenler serginin önemli bir parçasını oluşturuyor. Lewin, "Her diğer yaratıcı endüstri gibi, eğitim sistemindeki ve yaşam maliyetlerindeki değişiklikler, tasarımcıların Londra gibi bir şehir içinde nasıl işlev gördüğünü etkiler" dedi. "Bu tasarımcılar, modanın nasıl yapıldığını sorguladılar, isyan ettiler, 'farklı, daha iyi bir şey yapmak istiyorum' dediler."

"Rebel" sergisi, Londra'daki Design Museum'da 11 Şubat 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.