Haber: Mert Osman Erman

Hindular ve Müslümanlar arasındaki şiddetli çatışmaların altı kişinin ölümüne yol açtığı üç günün ardından, Kuzey Hindistan eyaleti Haryana'nın bazı bölgeleri gergin kalmaya devam ediyor.

Şiddetin pazartesi öğleden sonra başladığı Nuh'ta sokaklar boş ve cam kırıkları her tarafa dağılmış durumda. Yanmış arabaların ve dükkanların kalıntıları - yağmalanan ve yağmalanan dükkanlar - çatışmaların ürkütücü anılarını hatırlatan ürpertici hatırlatıcılardır.

Ölenler arasında polisi ayaklanmaları ve halk kargaşalarını kontrol etmekte yardımcı olan iki "ev korucusu" da bulunuyordu. Birkaç polis yaralandı.

Çatışmaların Hindistan'ın başkenti Delhi'nin hemen dışındaki bir şehir olan Gurugram'a da yayılmasının ardından yetkililer çatışmaların ardından internet hizmetlerini askıya aldı ve binlerce paramiliter personeli görevlendirdi.

Orada bir cami ateşe verildi ve şiddet sırasında bir Müslüman alim öldürüldü, salı gününe kadar devam etti. Birkaç dükkan ve küçük restoran yağmalandı veya ateşe verildi.

Eyaletin hükümeti - ulusal olarak da iktidarda olan Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetiliyor - her iki topluluğun liderleriyle toplantılar düzenledi ve Salı gecesinden bu yana ciddi şiddet olaylarının rapor edilmediği bildirildi. Haryana Eyalet Başkanı Manohar Lal Khattar, mağdurlara mali tazminat verileceğini ve suçluların cezalandırılacağını duyurdu.

Ancak birçok yerli, küçük bir kıvılcımın bile taze bir şiddet dalgası tetikleyebileceğinden korkuyor.

Nuh'ta, 55 yaşındaki Satyaprakash Garg, pazartesi akşamı Müslüman erkeklerin bir kalabalık tarafından yağmalanan tatlı dükkanının dışında üzgün bir şekilde oturuyor.

"Her şeyimi kaybettim," diyor, yere saçılan yiyeceklere ve kırık cam parçalarına eliyle işaret ederek.

Şiddet sırasında hissettiği korkuyu hatırladığında hala ürperiyor.

"Bunu yapanlara kızgın değilim, buna izin veren yetkililere kızgınım," diyor.

Onunla oturan diğerleri, Hindu ve Müslümanların Nuh'ta yıllardır uyum içinde yaşadığını ve şehirlerindeki "dışardan gelenlerin" siyasi kazanç sağlamak için şiddeti körüklediğini iddia etti.

Hindistan'da dini temelde oy verme yaygındır ve uzmanlar bu gibi komünal olayların, hem Haryana hem de Hindistan'da gelecek yıl düzenlenecek olan seçimlere yaklaşılırken siyasi olarak kullanılabileceğini söylüyor.

BJP çatışmaları önceden planlanmış bir komplo sonucu olarak nitelendirdi. Ancak birkaç muhalefet partisi, partiyi harekete geçmemekle suçladı ve şiddeti önlemekte veya durdurmada başarısız olduğunu söyledi.

Nuh'taki şiddet, sert çizgili bir Hindu örgütünün üyeleri tarafından düzenlenen dini bir geçit töreni sırasında Hindu ve Müslüman gruplar arasında çatışma yaşanmasıyla başladı.

Detaylar hala ortaya çıkıyor, ancak bazıları çatışmanın şubat ayında iki Müslüman adamın cinayetiyle bağlantılı olarak polis tarafından aranan sağcı Hindu grubu Bajrang Dal üyesi Monu Manesar tarafından yayınlanan bir videonun tetiklediğini iddia ediyor. Bay Manesar, o zamandan beri saklanıyor ve Haryana'da tanınmış bir inek bekçisidir.

Raporlara göre, yerel Müslümanları tutuklamalarını talep eden yerel Müslümanları öfkelendiren bir geçit törenine katılacağını iddia eden bir video paylaştı.

Yanlış bilgi daha da fazla gerilimi artırdı. Bazı raporlar başlangıçta geçit törenine katılan binlerce Hindu taraftarının şiddetli bir kalabalık tarafından kuşatılan bir tapınak kompleksinde mahsur kaldığını öne sürdü.

Ancak baş rahip daha sonra bunu yalanladı ve tapınağın çatışmalar sırasında zarar görmediğini söyledi. Nuh'taki durumu kontrol altına almaya yetkililer ulaştığında, haberler Haryana'nın diğer bölgelerine yayılmıştı.

Gurugram'da, 50 km (31 mil) uzaklıkta, 22 yaşındaki Müslüman alim Saad Ameen öldürüldü ve bir cami ateşe verildi.

Orada bulunan insanlar, 150 kişilik bir kalabalığın camiye girdiğini ve içeride bulunan alim ve birkaç kişiyi saldırdığını söylüyor.

"Öldürün onları, öldürün onları, dini sloganlar atarak sürekli söylüyorlardı," diyor, saldırının gerçekleştiği sırada camide uyuyan Sahabuddin.

O ve arkadaşı Mahmudul Miyan, caminin başka bir bölümünde saklandı ve kalabalık dağıldıktan sonra sadece dışarı çıktı. "Silah seslerini duyabiliyordum. Camiye girdiler ve imama saldırdılar. Sonra benzin döküp büroyu ateşe verdiler," diye iddia ediyor Bay Miyan.

Cami yöneticilerinden biri olan Riyazuddin - saldırıdan birkaç saat önce mekândan ayrılan caminin yöneticilerinden biri - hayatta kalmaktan şanslı olduğunu söylüyor.

"Saad çok gençti. Ona neden bunu yapmak zorunda kaldılar?" Bay Riyazuddin gözyaşlarına boğuluyor. Şimdi barikatlarla çevrili ve polis tarafından korunan camiye geri dönemiyor. 2005 yılında inşa edilen cami, dünyanın en büyük şirketlerinin bazılarının ofislerine kuleler halinde yükselen yoğun bir sokakta bulunuyordu.

Bay Riyazuddin yapının her zaman gerilimin kaynağı olduğunu ve bazı yerel Hindu'ların inşasına karşı çıktığını söylüyor. Birkaç yasal mücadelenin ardından, inşa edilmesine lehte bir karar çıktığını ve bu durumun bazı insanlar için iyi gitmediğini söylüyor.

"Bu, pazartesi günü dışarı çıkan biriken öfkenin yıllarıydı," diyor Riyazuddin. "Nuh'taki şiddeti bir mazeret olarak kullandılar ve camiyi yakmaya ve hayal kırıklıklarını dışa vurmaya karar verdiler."