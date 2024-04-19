PROF. DR. YELTEKİN DEMİREL: AİLE HEKİMLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İLE KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ ARTAR VE AĞIR HASTA YÜKÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALIR

Cumhuriyet Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeltekin Demirel, TAHUD olağan genel kurulu için güçlü bir yönetim kadrosu ile adaylığını açıkladı. 34 yıldır Türkiye’de ve uluslararası arenada Aile Hekimliğinin temsilciliğini yürüten Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği – TAHUD, 21 Nisan 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olağan genel kurul ile yeni yönetimini belirleyecek.

Adaylığı ile birlikte mevcut işleyişin iyileştirilmesi ve daha verimli, sürdürülebilir bir sistem için görüşlerini açıklayan Prof. Dr. Yeltekin Demirel, Aile Hekimliği uygulamasının Türkiye’de sorun sarmalına girdiğini ve gelişmiş ve çağdaş bir aile hekimliği uygulaması için yeniden yapılanmanın şart olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Demirel; “Sürdürülebilir bir sağlık sistemi için 1. basamağın güçlendirilmesi elzemdir. Dünyadaki sağlık sistemlerinde aile hekimliği güçsüz hiçbir model ile kaliteye ve insan sağlığındaki hedeflere ulaşılamamıştır. Ayrıca asistan eğitiminin tek tip olarak yeniden düzenlenmesi ve yarı zamanlı asistan eğitiminden vazgeçilmesi de gerekmektedir. Aile Hekimliği uygulamasının doğru yönetilmesi ile hastanelerdeki ağır hasta yükünün büyük ölçüde azalacağı aşikârdır.

Açıklamasında 1. basamaktan sevk edilmeyen hiçbir hastanın direkt olarak hastanelere gitmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yeltekin Demirel, “Bu durum, hem hastanelerin yükünü hafifletecek, hem sağlık giderleri konusunda tasarrufa gidilmesine olanak sağlayacaktır. Kontrollü bir sevk sistemi ile vatandaşın randevu bulamama, doktora ulaşamama gibi sorunlarının önüne geçileceği ve acil – öncelikli olan vakaların en kısa sürede doğru tedaviyi alabilmeleri mümkün olacaktır” dedi.

Prof. Dr. Yeltekin Demirel, “Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin uluslararası normlarda ve kalitede işlemesi adına yapılacak düzenlemeler için, tüm taraflarla bir araya gelinerek, hedeflenen eğitimin verilmesini TAHUD Vizyon ekibi olarak misyon edindik” dedi.

Aile Hekimliğinin yeniden yapılandırılması adına TAHUD yönetimi için donanımlı ve vizyoner bir akademik ekip ile yola çıkan Prof. Dr. Yeltekin Demirel’in yönetim kadrosunda; Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Uz. Dr. Çiğdem Akaydın, Doç. Dr. Esra Meltem Koç, Dr. Öğr. Gör. Filiz Ak Azar, Uz. Dr. Halil Volkan Tekayak, Arş. Gör. Dr. Melek Bıyıklıoğlu, Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek ve Doç. Dr. Tolga Günvar yer alıyor.