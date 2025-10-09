İnsanın kendine en büyük iyiliği, kusursuz olmaya çalışmaktan vazgeçmesidir. Çünkü mükemmeliyet, bir hedef değil; çoğu zaman bir tuzaktır. Her yanlış adımda, her eksik cümlede, her pişmanlıkta kendimizi yargılamak yerine anlamayı seçtiğimizde, içimizde sessiz bir huzur yeşermeye başlar.

Hatalar, aslında bize kim olduğumuzu öğretir. Bir çocuk yürümeyi öğrenirken defalarca düşer ama kimse o düşüşleri “başarısızlık” olarak görmez. Yetişkin olduğumuzda ise aynı düşüşlere “yetersizlik” damgası vururuz. Oysa hata, öğrenmenin dilidir; kendini tanımanın en dürüst yoludur.

Toplum bize çoğu zaman kusursuz olmayı öğretir: En iyi notu al, en doğru kararı ver, en iyi versiyonun ol. Fakat yaşam, “en iyi” olmayı değil, kendin olmayı ister. Hatalarıyla barışan insan, geçmişin ağırlığını sırtından indirir. Çünkü bilir ki, hata yapmak “kötü olmak” değil, “insan olmaktır”.

Kendini affetmek, başkalarını affetmekten çok daha zordur. Fakat o an geldiğinde, insanın içinde bir dinginlik belirir. Kalp, nihayet kendi evinde dinlenmeye başlar. Artık geçmişin sesleri değil, bugünün nefesi yankılanır içimizde.

Belki de gerçek huzur, mükemmel olmaktan değil, eksiklerimizle bile sevilmeye değer olduğumuzu kabul etmekten geçiyordur.