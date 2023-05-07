Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Deprem in 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay 'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.