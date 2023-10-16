Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma yol açtığı kentte, yakınları ölen mağdurların yargıya erişimini kolaylaştırma amacıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca mobil araç uygulaması başlatıldı.

Çeşitli nedenlerle adliyeye gidemeyen müştekiler için konteyner kentlere giden araçta, cumhuriyet savcısı, zabıt katibi ve teknik elemandan oluşan ekip bulunuyor.

Yargı mensupları, mağdurların taleplerini bulundukları yerde dinliyor, beyanlarını alıyor.

"Allah devletimizden razı olsun, çok güzel uygulama"

Merkez Antakya ilçesindeki İstanbul Sanayi Odası Konteyner Kenti'nde kalan vatandaşlardan Hasan Güney, AA muhabirine, yaşadıkları travmayı henüz atlatamadıklarını söyledi.

Güney, afette merkez Dutdibi Mahallesi'ndeki evinin yıkıldığını belirterek, "Deprem sabahı sese uyandım. Kapıyı açmamla deprem olunca 5 kişilik ailemi çıkarmaya çalıştım ama bir oğlum öldü." dedi.

Mobil araç hizmetinden dolayı teşekkür eden Güney, "Savcı sağ olsun ikamet ettiğimiz konteynere gelip ifademizi aldı. Allah devletimizden razı olsun, çok güzel uygulama." diye konuştu.

Bursa Konteyner Kenti'nde kalan Efe Ayhan Ulaş da Ekinci Mahallesi'ndeki apartmanın yıkılması sonucu anne, baba, anneanne ve babaannesini kaybettiğini, Başsavcılığın mobil araç hizmeti sayesinde adliyeye gitmeden işlemlerini yaptığını anlattı.

Ulaş, ailesinin ölümüne neden olanların hak ettikleri cezayı alması için adalete güvendiğini sözlerine ekledi.

Eşi ve 2 çocuğunu kaybettiği depremin ardından Yeni Stadyum 1 Konteyner Kenti'ne yerleşen Abdülhamit Yeşil, enkaz altında 10 saat kaldığını dile getirdi.

Yeşil, yaşadıkları zor süreçte devletin her kademesini yanlarında hissettiklerini vurgulayarak, "Devletimiz süreçte bizimle çok ilgilendi. Polise ifade verdim, sağ olsun savcı da geldi. Çok iyi hizmet, ellerine sağlık. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.