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Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hurdaların kaldırılması ve araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilinde sıkışan S.S'yi bulunduğu yerden çıkarttı.

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