HATAY (AA) - Babatorun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Kıyıgören Mahallesi'nde eşi Rakkuş B'yi tartışma sırasında pompalı tüfekle yaralayan, kayınpederi İyed B'yi öldürdükten sonra kaçan Hüseyin B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe dışına kaçmaya çalışan Hüseyin B'yi gözaltına aldı. Öte yandan, olayda yaralanan Rakkuş B'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 22 Ağustos'ta Hüseyin B, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen eşi Rakkuş B. ile konuşmak için Kıyıgören Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitmiş, burada çift arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin B, yanında getirdiği pompalı tüfekle araya giren kayınpederi İyed B'yi öldürmüş, eşi Rakkuş B'yi yaralamıştı. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Hüseyin B'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.