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Anahtar teslim programına Hatay Vali Yardımcısı Onur Özaydın ve Ticaret İl Müdürü Halit İlmek ile hak sahibi esnaf katıldı.

İl genelinde 3 bin 800 iş yeri yapılması için çalışma gerçekleştirildiğini belirten Kaymak, bunlardan 2 bin 500'ünün hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak, kurayla belirlenen 96 esnafa yeni iş yerlerinin anahtarını teslim etti.

Narlıca Mahallesi'nde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ve Konya Ticaret Odası işbirliğinde yapımına başlanan iş yerlerinde çalışmalar tamamlandı.

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